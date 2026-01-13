Новини ШІ 13.01.2026 comment views icon

Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Apple Siri працюватиме на базі ШІ-моделей Google Gemini

Apple офіційно підтвердила партнерство з Google, у межах якого моделі Gemini використовуватимуться для розвитку майбутніх функцій Siri та Apple Intelligence. Про це компанія заявила в коментарі журналісту CNBC Джиму Крамеру. Інформація про можливу співпрацю двох IT-гігантів з’явилася ще близько року тому.

Багаторічна співпраця Apple та Google

“Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що технології Google забезпечують найбільш потужну основу для Apple Foundation Models, і ми з нетерпінням очікуємо на інноваційні нові можливості, які це відкриє для наших користувачів”, — зазначили в Apple.

Google зі свого боку підтвердила багаторічну співпрацю. Компанії домовилися, що наступне покоління Apple Foundation Models базуватиметься на моделях Gemini та хмарній інфраструктурі Google. Саме вони допоможуть реалізувати нові функції Apple Intelligence, зокрема більш персоналізовану Siri, запуск якої Apple планує вже цього року.

При цьому Apple наголошує, що Apple Intelligence й надалі працюватиме на пристроях компанії та в Private Cloud Compute, із дотриманням фірмових стандартів конфіденційності. Google забезпечуватиме лише окремі можливості, тоді як інші функції залишаться за власними моделями Apple.

За даними CNBC, угода має багаторічний характер. Bloomberg раніше повідомляв, що Apple може платити Google близько $1 млрд на рік за доступ до Gemini, а також що для нової Siri компанія планує використати ШІ-модель із 1,2 трлн параметрів. Жодних технічних або фінансових деталей сторони офіційно не розкривають.

Apple анонсувала екосистему Apple Intelligence на WWDC 2024. Вона включає зведення сповіщень, інструменти для роботи з текстом, Image Playground, Genmoji та інші функції. Більшість із них уже доступні, але оновлену Siri з персональним контекстом, діями в застосунках і розумінням екрана компанія відклала, визнавши, що розробка зайняла більше часу, ніж планувалося.

Ілон Маск проти

Після підтвердження партнерства Ілон Маск публічно назвав його “нерозумною концентрацією влади” для Google. Він відреагував на допис Google у соцмережі X, де компанія оголосила про багаторічну співпрацю з Apple.

Спецпроєкти
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Критика Маска пролунала на тлі судового позову його компанії xAI проти Apple та OpenAI через їхнє партнерство з метою впровадження ChatGPT як доповнення до Siri та функцій Apple Intelligence. У позові стверджується, що їхнє партнерство нібито обмежує конкуренцію в App Store та заважає альтернативним ШІ-рішенням, зокрема Grok. Попри критику, справа продовжує розгляд.

Дехто сприйняв заяви Маска як натяк на можливий власний смартфон від xAI або як підготовку до нових юридичних дій проти угоди Apple і Google. Водночас xAI зараз перебуває під посиленим регуляторним тиском: чатбот Grok став об’єктом міжнародної критики через створення неприйнятного контенту, зокрема за участю неповнолітніх, що вже призвело до блокувань і розслідувань у низці країн.

Джерело: 9to5mac 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
У рекламі Windows 11 ШІ-помічник Copilot дає неправильну пораду
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
OpenAI випустила GPT-5.2, доступну у платному ChatGPT: "Більше економічної цінності для людей"
Робота, керованого ChatGPT, вмовили вистрілити в людину — це було досить легко
Іграшки з ШІ для маленьких дітей обговорюють небезпечні та непристойні дії
Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
Двоє людей замість ШІ: засновник стартапу Fireflies розповів, як обманював перших клієнтів
Apple випустила наплічну “шкарпетку” для iPhone за $230
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Масовий вихід з Apple: чотири топменеджери покинули компанію за 72 години
Android додасть функцію "Причина дзвінка" для маркування важливих викликів
“Його не існує”: розформований департамент DOGE уряду США, раніше очолюваний Ілоном Маском
Провідні страхові компанії відмовляються від страхування впровадження ШІ через багатомільярдні ризики
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
У 10 000 разів менша модель ШІ TRM випередила великі мовні моделі в логіці
Тепер точно емейзінг: давній баг з "трьома вогнями смерті" в Apple AirPods Max можна виправити холодильником
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків
Підробка “шкарпетки” Apple для iPhone коштує лише $6
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Disney+ дозволить користувацький ШІ-контент на своїй платформі — оглядачі кажуть про “рімейки” і “сиквели”, доки немає деталей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати