Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував

Apple Siri працюватиме на базі ШІ-моделей Google Gemini

Apple офіційно підтвердила партнерство з Google, у межах якого моделі Gemini використовуватимуться для розвитку майбутніх функцій Siri та Apple Intelligence. Про це компанія заявила в коментарі журналісту CNBC Джиму Крамеру. Інформація про можливу співпрацю двох IT-гігантів з’явилася ще близько року тому.

Багаторічна співпраця Apple та Google

“Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що технології Google забезпечують найбільш потужну основу для Apple Foundation Models, і ми з нетерпінням очікуємо на інноваційні нові можливості, які це відкриє для наших користувачів”, — зазначили в Apple.

Google зі свого боку підтвердила багаторічну співпрацю. Компанії домовилися, що наступне покоління Apple Foundation Models базуватиметься на моделях Gemini та хмарній інфраструктурі Google. Саме вони допоможуть реалізувати нові функції Apple Intelligence, зокрема більш персоналізовану Siri, запуск якої Apple планує вже цього року.

При цьому Apple наголошує, що Apple Intelligence й надалі працюватиме на пристроях компанії та в Private Cloud Compute, із дотриманням фірмових стандартів конфіденційності. Google забезпечуватиме лише окремі можливості, тоді як інші функції залишаться за власними моделями Apple.

За даними CNBC, угода має багаторічний характер. Bloomberg раніше повідомляв, що Apple може платити Google близько $1 млрд на рік за доступ до Gemini, а також що для нової Siri компанія планує використати ШІ-модель із 1,2 трлн параметрів. Жодних технічних або фінансових деталей сторони офіційно не розкривають.

Apple анонсувала екосистему Apple Intelligence на WWDC 2024. Вона включає зведення сповіщень, інструменти для роботи з текстом, Image Playground, Genmoji та інші функції. Більшість із них уже доступні, але оновлену Siri з персональним контекстом, діями в застосунках і розумінням екрана компанія відклала, визнавши, що розробка зайняла більше часу, ніж планувалося.

Ілон Маск проти

Після підтвердження партнерства Ілон Маск публічно назвав його “нерозумною концентрацією влади” для Google. Він відреагував на допис Google у соцмережі X, де компанія оголосила про багаторічну співпрацю з Apple.

This seems like an unreasonable concentration of power for Google, given that the also have Android and Chrome — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Критика Маска пролунала на тлі судового позову його компанії xAI проти Apple та OpenAI через їхнє партнерство з метою впровадження ChatGPT як доповнення до Siri та функцій Apple Intelligence. У позові стверджується, що їхнє партнерство нібито обмежує конкуренцію в App Store та заважає альтернативним ШІ-рішенням, зокрема Grok. Попри критику, справа продовжує розгляд.

Дехто сприйняв заяви Маска як натяк на можливий власний смартфон від xAI або як підготовку до нових юридичних дій проти угоди Apple і Google. Водночас xAI зараз перебуває під посиленим регуляторним тиском: чатбот Grok став об’єктом міжнародної критики через створення неприйнятного контенту, зокрема за участю неповнолітніх, що вже призвело до блокувань і розслідувань у низці країн.

