Новини WTF 13.03.2026

Повстання гаджетів: пристрої Google Home масово “йдуть” від своїх хазяїв

Андрій Шадрін

Автор новин

Багато користувачів Google Home почали казати, що пристрої видаляються з будинків без будь-яких змін з їхнього боку. Кілька коментаторів Reddit повідомляють про таку саму проблему. Більшість уражених пристроїв підключені через SmartLife.


Розумні будинки обіцяють зручність, і саме це вони, як правило, й забезпечують — аж до того моменту, коли щось іде не так. Користувачі Google Home переживали більше ніж достатньо проблем за останні місяці, і згідно з тредом Reddit, що набирає обертів, деякі кажуть, що пристрої раптово зникають з їхніх будинків без будь-якого втручання. Багато зниклих пристроїв залишаються як “прив’язані до облікового запису”, але не призначені. В пості на субреддіті r/googlehome оригінальний автор повідомляє, що кілька ламп були несподівано видалені з їхнього будинку, і проблема виникала двічі приблизно за 48 годин.

“Пристрої випадково видалені з будинку?? 2-й раз за 48 годин. це продовжує відбуватися, Google home каже, що я видалив купу своїх ламп, але я цього не робив, і тепер вони відображаються як пристрої, просто прив’язані до мого облікового запису без будь-якого будинку. це вже другий раз, коли таке сталося приблизно за 48 годин…” — написав реддітор SPekkala13.

Користувач поділився скріншотом, що показує сповіщення Google Home — як системні, так і електронні листи — про те, що різні лампи були видалені, хоча він каже, що ніколи не вносив такі зміни. Незабаром приєдналися інші коментатори, повідомляючи про таку саму поведінку.

“Зі мною також сталося двічі з учора. Навіть після повторного підключення та призначення пристроїв кімнатам, вони всі видаляються”, пише користувач carjasssso.

Дехто сказав, що пристрої зникали з кімнат або повністю з будинку, щоб потім з’явитися в обліковому записі в додатку Google Home. Це свідчить про те, що пристрої досі розпізнаються, але вони більше не призначені будинку чи кімнаті, і їх потрібно налаштовувати знову.


“Те саме. Пристрої SmartLife (не всі) видалені з кімнат до “прив’язано до вашого облікового запису”. Всі сцени SmartLife видалені з автоматизацій GH. Два вечори поспіль”, — додає AndyJBailey.

Серед уражених пристроїв — не лише розумні лампи, а й такі пристрої, як Nest Mini.

“Я знову і знову додавав пристрій до свого будинку, але через кілька днів він щоразу відключається”, — каже користувач StijnDv.

Головна проблема полягає в тому, що видалення пристроїв з будинку та кімнат ламає всі рутини та автоматизації, частиною яких вони були, змушуючи користувачів вручну налаштовувати все заново — що може бути досить складним завданням при великій кількості пристроїв.

“Моя друга половина якось зробила це, оскільки думала, що видалення пристрою — це просто позбавлення від нього у своєму додатку, лол”, — повідомляє gentlemantroglodyte.

Дехто радить, як з цим боротися:

“Змініть свій пароль Gmail і переконайтеся, що у вас є двофакторна аутентифікація. Хтось може бути у вашому обліковому записі і знущається з вас”, — припускає CanadianCoopz.

Втім, це не допомагає.

“Щойно змінив пароль і ще раз перевірив двофакторну аутентифікацію, з якоїсь причини коли я додав свої вимикачі назад, у сповіщенні електронною поштою було написано, що вимикач додано до “doofus”, що не є назвою мого будинку…”, — відповідає первинний дописувач.

Один додаток, який постійно згадується в треді, — це SmartLife, популярна платформа розумного будинку, побудована на екосистемі Tuya і яку використовують багато сторонніх розумних лампочок, розеток і вимикачів. Замість того щоб підключатися безпосередньо до Google, ці пристрої зазвичай з’являються в Google Home через пов’язаний обліковий запис SmartLife. Наразі це лише припущення, але ця деталь може допомогти пояснити те, що відбувається. Якщо з’єднання між Google Home і SmartLife ненадовго втрачає синхронізацію, пристрої можуть залишатися прив’язаними до облікового запису, але втрачати своє місце в конкретному будинку чи кімнаті.

Тим не менш, досі невідомо, чи є це конкретно проблемою SmartLife і, якщо так, чи було порушення інтеграції навмисним. Google публічно не визнала жодної проблеми, але кількість людей, які описують однакову поведінку, свідчить про те, що це, мабуть, не просто одноразовий збій.

Джерело: Android Authority

