Apple подала до суду на ексінженера iOS, який «зливав» дані про Vision Pro та інші продукти журналістам

Колишній програмний інженер iOS Ендрю Од звинувачується у витоку інформації про понад десяток політик та продуктів Apple — у тому числі застосунок Journal та гарнітура Vision Pro.

«Пан Од часто робив та зберігав скриншоти своїх повідомлень на робочому iPhone, щоб зберегти їх для нащадків», — сказано у позові, на який посилається 9to5mac.

Повідомляється, що Од також нібито надіслав «тисячі повідомлень» журналістам The Information і The Wall Street Journal.

«Згідно з даними з його робочого iPhone, виданого Apple, пан Од мав понад 1400 зашифрованих комунікацій лише з одним журналістом WSJ протягом чотиримісячного періоду», — йдеться в позові Apple. «Він також надіслав журналістці The Information понад 10 000 текстових повідомлень зі свого робочого iPhone і подорожував через континент, щоб зустрітися з нею».

У скарзі наводяться кілька прикладів співпраці:

Приблизно у квітні 2023 року пан Од зачитав телефоном журналісту WSJ (він же «Homeboy») електронний лист з остаточним переліком функцій для неанонсованої програми Apple. Він зробив це, попри те, що лист прямо зазначався як «конфіденційний» і Apple «мала лише один шанс», щоб справити «перше враження».

Цей приклад і наведений вище знімок екрана, на якому показано деталі часу, чітко посилаються на звіт Аарона Тіллі з The Wall Street Journal. Стаття першою розкривала подробиці про застосунок Journal і була опублікована у квітні 2023 року.

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В іншому прикладі скриншот робочого iPhone Ода, зроблений у жовтні 2020 року, показує, що він розкрив розробку продуктів Apple у «галузі просторових обчислень» (ймовірно, щодо майбутньої Vision Pro) сторонній людини, яка не працює в компанії.

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