Новини Кіно 03.05.2024 о 13:30 comment views icon

Декорації серіалу Fallout були відтворені за 3D-файлами з ігор — Тодд Говард був вражений деталізацією

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Андрій Русанов

Автор сайту

Декорації серіалу Fallout були відтворені за 3D-файлами з ігор — Тодд Говард був вражений деталізацією

Тодд Говард був вражений деталізацією декорацій серіалу Fallout, і тим, що вони були створені насправді та навіть функціонували. Він очікував більше CGI та намальованих об’єктів. За його словами, декорації були створені за 3D-файлами, які Bethesda надала знімальній групі Amazon Prime.

Декорації серіалу Fallout були відтворені за 3D-файлами з ігор

«Я думав, що буде більше кіномагії, що вони збираються сфальшувати багато речей, багато з них будуть кадри CG. … Ви заходите, і вони побудували це двоповерхове Сховище, і світло є, це не підробка, кнопки працюють. Це неймовірна увага до деталей, велика заслуга Говарда Каммінгса, художника-постановника які просто ретельно перекладали кожну дрібницю, і ми ділилися файлами прямо з ігор, Говард перепрошував, коли їм доводилося змінювати масштаби коридору», — сказав Тодд Говард в інтерв’ю Kinda Funny Games.

Раніше художник-постановник Fallout Говард Каммінгс розповідав, що Bethesda ніколи не наполягала на дотриманні точної схожости з іграми у декораціях серіалу, і рішення робити так належало декораторам. Тож здивування Тодда Говарда є справжнім. Єдиним елементом, про який попросили автори гри, був робочий Pip-Boy, який створили за допомогою смартфона.

Декорації серіалу Fallout були відтворені за 3D-файлами з ігор

Також захоплення деталізацією декорацій висловлював Кайл Маклахлан, який похвалив Pip-Boy та відзначив, що подібні деталі важливі для акторів. Елла Пернелл також захопливо розповідала про взаємодію з детально відтвореними декораціями та реквізитом.

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