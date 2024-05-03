Тодд Говард був вражений деталізацією декорацій серіалу Fallout, і тим, що вони були створені насправді та навіть функціонували. Він очікував більше CGI та намальованих об’єктів. За його словами, декорації були створені за 3D-файлами, які Bethesda надала знімальній групі Amazon Prime.

«Я думав, що буде більше кіномагії, що вони збираються сфальшувати багато речей, багато з них будуть кадри CG. … Ви заходите, і вони побудували це двоповерхове Сховище, і світло є, це не підробка, кнопки працюють. Це неймовірна увага до деталей, велика заслуга Говарда Каммінгса, художника-постановника які просто ретельно перекладали кожну дрібницю, і ми ділилися файлами прямо з ігор, Говард перепрошував, коли їм доводилося змінювати масштаби коридору», — сказав Тодд Говард в інтерв’ю Kinda Funny Games.

Раніше художник-постановник Fallout Говард Каммінгс розповідав, що Bethesda ніколи не наполягала на дотриманні точної схожости з іграми у декораціях серіалу, і рішення робити так належало декораторам. Тож здивування Тодда Говарда є справжнім. Єдиним елементом, про який попросили автори гри, був робочий Pip-Boy, який створили за допомогою смартфона.

Також захоплення деталізацією декорацій висловлював Кайл Маклахлан, який похвалив Pip-Boy та відзначив, що подібні деталі важливі для акторів. Елла Пернелл також захопливо розповідала про взаємодію з детально відтвореними декораціями та реквізитом.