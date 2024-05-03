До акторського складу майбутньої стрічки Marvel «Фантастична четвірка» приєднається Пол Волтер Хаузер з серіалу «Кобра Кай» у неназваній ролі. Наразі відомо, що у стрічці гратимуть Педро Паскаль у ролі Ріда Річардса, він же «Містер Фантастик», Ванесса Кірбі у ролі Сьюзен «Сью» Сторм Річардс, вона ж «Жінка-невидимка», Ебон Мосс-Бакрак у ролі Бенджаміна «Бена» Грімма, він же «Річ», і Джулія Гарнер у ролі «Срібного серфера».

Режисер серіалу «ВандаВіжен» Мет Шакман зніматиме фільм за сценарієм Еріка Пірсона («Чорна вдова»), Джоша Фрідмана («Термінатор: Фатум»), режисера відеоігор Overwatch Джеффа Каплана та Яна Спрінгера («Посібник дружби Берта й Арні»). Антураж фільму свідчить про те, що події, ймовірно, відбуваються десь у 60-ті роки минулого сторіччя.

Хаузер, мабуть, найбільш відомий своєю роллю Стингрея в серіалі Netflix «Кобра Кай», але нещодавно він мав роль у фільмі «Круелла». Актор також отримав «Золотий глобус» та «Еммі» за роль у мінісеріалі Apple TV 2022 року «Чорний птах». Ще він гратиме разом з Ліамом Нісоном, Памелою Андерсон і Кевіном Дюрандом у перезавантаженні фільму «Голий пістолет», а також зіграє коміка Кріса Фарлі в майбутньому байопіку. «Фантастична четвірка» надійде в кінотеатри 25 липня 2025 року.

Джерело: GamesRadar