Квітневі оновлення безпеки Windows можуть порушити роботу VPN

Microsoft повідомляє, що квітневі оновлення безпеки для Windows можуть порушити роботу VPN. Компанія працює над виправленням цієї проблеми.

«Після встановлення оновлення безпеки від квітня 2024 року (KB5036893) або попереднього оновлення, не пов’язаного з безпекою, на пристроях Windows можуть виникати збої з’єднання VPN», — написала компанія.

Про цю проблему вперше повідомили 1 травня. Вона стосується комп’ютерів з Windows 11, Windows 10 та Windows Server 2008 й новішими версіями. Публікації користувачів на Reddit неоднозначні: деякі коментатори стверджують, що їхні VPN все ще працюють після встановлення оновлення, а інші стверджують, що їхні зашифровані з’єднання справді були зламані.

«Ми працюємо над рішенням і забезпечимо оновлення в наступному випуску», — написала Microsoft.

Наразі немає належного виправлення цієї проблеми. Єдиний доступний зараз варіант – видалити всі оновлення безпеки. Але це може бути не найкращим рішенням, оскільки доведеться жертвувати безпекою на користь VPN. Отже, треба чекати, доки Microsoft не випустить виправлене оновлення.

Хоча один з користувачів Reddit написав, що йому допомогло розв’язати проблему видалення та повторне встановлення його програми VPN. Тому є сенс спробувати цей метод, перш ніж видаляти оновлення безпеки, якщо ви все ж вирішите обрати VPN.

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Для тих, хто все ж таки обере шлях видалення оновлень безпеки, Microsoft розробила інструкцію:

«Щоб видалити LCU після інсталяції комбінованого пакета SSU та LCU, скористайтеся параметром командного рядка DISM/Remove-Package з назвою пакета LCU як аргументом. Ви можете знайти назву пакета за допомогою команди: DISM /online /get-packages».

Джерело: engadget