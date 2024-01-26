Apple Подкасти автоматично генеруватимуть стенограми в iOS 17.4

Автори зможуть редагувати стенограми, створені Apple, або додавати власні.

Основний застосунок Apple для подкастів отримає підтримку стенограм у майбутньому оновленні iOS 17.4. Транскрибований текст автоматично з’являтиметься (із затримкою до 24 годин) у подкастах англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами та буде доступний для перегляду в «понад 170 країнах і регіонах».

Функція, що корисно, спростить пошук і перехід до місця у подкасті, яке вас найбільше цікавить (для цього потрібно торкнутися певного слова чи фрази).

Відповідно до 9to5Mac, функція відображена за допомогою нового значка «Цитата» на нижній панелі інструментів програми.

Водночас подкастери зможуть надавати власні розшифровки чи відредагувати стенограму, згенеровану ПЗ Apple автоматично.

Попри те, що стенограми Apple охоплюватимуть усі вимовлені слова, музичні тексти не транскрибуватимуться. Стенограми епізодів з попереднього каталогу будуть «додані з часом».

Стенограми подкастів будуть широко доступні з iOS 17.4, випуск якої очікується до березня. Оновлення також включає деякі зміни, передбачені для дотримання нового Закону ЄС про цифрові ринки — зокрема підтримку альтернативних магазинів застосунків і стороннього завантаження, а також рушії браузера відмінні від власного WebKit Apple.