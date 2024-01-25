Офіційно у березневій Apple iOS 17.4 для ЄС: сторонні магазини програм, нові умови для розробників та інші радикальні зміни

Apple оголосила про зміни у правилах для розробників програмного забезпечення у Європейському Союзі відповідно до Закону про цифрові ринки. (DMA), який набуде чинності в березні. Головна зміна – компанія дозволила сторонні магазини застосунків в iOS 17.4 яка вийде в березні.

Користувачі з ЄС зможуть завантажити програму-магазин з вебсайт цього торгового майданчика. Щоб інсталювати такі програми на iPhone, маркетплейси мають отримати схвалення Apple. Встановлення такої програми вимагатиме явного дозволу користувача завантажувати програми на пристрій. Але після встановлення маркетплейса з нього можна буде завантажувати будь-які застосунки, включно з програмами, котрі порушують правила App Store. Сторонній магазин програм навіть можна буде зробити джерелом встановлення застосунків за замовчанням.

Розробники можуть вибрати, чи використовувати платіжні сервіси Apple та покупки в програмі або інтегрувати сторонню систему для платежів без сплати додаткової комісії. Якщо розробник хоче дотримуватися наявної системи оплати Apple, стягуватиметься додаткова комісія 3%.

Apple як і раніше планує уважно стежити за процесом розповсюдження програм. Усі застосунки мають бути «завірені» Apple, розповсюдженням через сторонні торгові майданчики також керують системи Apple. Розробникам буде дозволено розповсюджувати лише одну версію свого застосунку у різних магазинах, і вони все одно повинні будуть дотримуватися деяких основних вимог платформи, зокрема сканування на наявність зловмисного ПЗ.

Кожен розробник, який хоче створити альтернативний ринок застосунків, повинен буде надати докази того, що він може фінансово гарантувати підтримку для розробників та клієнтів:

«Щоб створити адекватні фінансові засоби для гарантування підтримки розробників і клієнтів, розробники маркетплейсу повинні надати Apple резервний акредитив від фінансової установи з рейтингом A (або еквівалент S&P, Fitch або Moody’s) на суму €1 000 000 до отримання права. Його потрібно буде автоматично поновлювати щороку».

Нові комісії для розробників

У майбутньому розробники взагалі зможуть не сплачувати комісії Apple у ЄС, залежно від того, як вони вирішать поширювати свої програми. Apple вносить зміни в структуру оплати як в App Store, так і для застосунків ззовні. Розробники зможуть скористатися цими новими бізнес-умови або дотримуватися наявної моделі розповсюдження через App Store.

Виробники з App Store, які оберуть альтернативну платіжну систему, платитимуть 17% комісії, а не 30%. Ця ставка нижуватиметься до 10% для будь-яких програм, які підпадають під знижену ставку Apple для «малого бізнесу». Додаткова комісія у розмірі 3% стягується з розробників, які вирішили користуватися системою обробки платежів Apple.

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Компанія також запроваджує новий вид комісії для дуже популярних програм. Нова платня за основну технологію розповсюдження становитиме €0,5 за щорічне встановлення програми, однак ця платня стягується лише після мільйона щорічних встановлень у ЄС.

Альтернативні браузери, сервіси потокових ігор, платежі NFC у сторонніх програмах

Apple верше дозволяє на своїх пристроях альтернативні браузери не на основі WebKit. Користувачі отримають вибір альтернативних браузерів для встановлення, коли вони вперше відкриють Safari на iOS 17.4.

У App Store дозволять сервіси потокових ігор в усьому світі, які досі були фактично заборонені політикою Apple.

Як було оголошено минулого тижня Європейською комісією, Apple готується дозволити розробникам у Європейській економічній зоні пропонувати платежі NFC у своїх програмах.

Ці зміни вже доступні в iOS 17.4 beta для розробників.

Apple зазначає, що не впроваджуватиме радикальних змін на інших ринках, крім ЄС.

Джерела: Apple, The Verge, 9to5mac