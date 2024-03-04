Новини Пристрої 04.03.2024 о 09:13 comment views icon

Apple відмовиться від весняного заходу та обмежиться онлайн анонсами нових iPad та MacBook Air – Марк Гурман

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Вадим Карпусь

Автор новин

Очікується, що найближчим часом Apple випустить кілька оновлених моделей своїх пристроїв, включаючи планшети iPad Pro та iPad Air, а також ноутбук MacBook Air з процесором M3. Однак виявляється, що компанія начебто не планує проводити великий весняний захід для анонсів. Про це повідомив експерт з Apple Марк Гурман.

За його словами, компанія «планує анонсувати нові продукти на своєму сайті за допомогою серії онлайн-відео та маркетингових кампаній». Якщо так, то вже 2 роки поспіль Apple пропускає весняний захід, причому цього року очікується особливо багато нових пристроїв.

У якому б форматі не проходили анонси, чутки свідчать, що вони відбудуться неминуче. Гурман прогнозує, що випуск нових пристроїв відбудеться або цього, або наступного місяця. Гурман повідомляє, що разом з оновленням iPad Pro та новим 12,9-дюймовим iPad Air компанія Apple також планує анонсувати нові аксесуари Apple Pencil та Magic Keyboard. Також очікується випуск ноутбука MacBook Air з чипом M3 у 13-дюймових і 15-дюймових версіях.

Водночас дехто стверджує, що анонси новинок відбудуться вже цього тижня.

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Джерело: Engadget

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