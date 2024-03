Apple відмовиться від весняного заходу та обмежиться онлайн анонсами нових iPad та MacBook Air – Марк Гурман

Очікується, що найближчим часом Apple випустить кілька оновлених моделей своїх пристроїв, включаючи планшети iPad Pro та iPad Air, а також ноутбук MacBook Air з процесором M3. Однак виявляється, що компанія начебто не планує проводити великий весняний захід для анонсів. Про це повідомив експерт з Apple Марк Гурман.

За його словами, компанія «планує анонсувати нові продукти на своєму сайті за допомогою серії онлайн-відео та маркетингових кампаній». Якщо так, то вже 2 роки поспіль Apple пропускає весняний захід, причому цього року очікується особливо багато нових пристроїв.

У якому б форматі не проходили анонси, чутки свідчать, що вони відбудуться неминуче. Гурман прогнозує, що випуск нових пристроїв відбудеться або цього, або наступного місяця. Гурман повідомляє, що разом з оновленням iPad Pro та новим 12,9-дюймовим iPad Air компанія Apple також планує анонсувати нові аксесуари Apple Pencil та Magic Keyboard. Також очікується випуск ноутбука MacBook Air з чипом M3 у 13-дюймових і 15-дюймових версіях.

Apple is expected to announce new products this week!

What to expect:

– OLED iPad Pros

– New iPad Airs (including new 12.9” size)

– M3 MacBook Airs

– Redesigned Magic Keyboard for iPad

– Apple Pencil (3rd gen)

– New iPhone cases and Apple Watch bands

Uncertain:

– Spring iPhone… pic.twitter.com/tWSaEuArMW

— Apple Hub (@theapplehub) March 3, 2024