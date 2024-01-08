Новини Пристрої 08.01.2024 о 17:51 comment views icon

Apple Vision Pro почне продаватися 2 лютого з доплатою $149 за рецептурні лінзи. Фірмова полірувальна серветка — в подарунок

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple Vision Pro почне продаватися 2 лютого з доплатою $149 за рецептурні лінзи. Фірмова полірувальна серветка — в подарунок

Попередні замовлення стартують з 19 січня.

Apple Vision Pro за ціною $3 499 з’явиться в продажі в магазинах США 2 лютого, однак за додаткові лінзи від Zeiss доведеться ще трохи розщедритися: лінзи для читання обійдуться у $99, тоді як рецептурні — у $149. Останні будуть доступні лише за дійсним рецептом (хоча не всі підтримуються) і через інтернет, а не у магазинах. 

Лінзи для корекції зору кріпитимуться до Vision Pro за допомогою магнітів, і користувачі, як зазначають в Apple, зможуть сповна насолодитися неймовірною чіткістю дисплея.

Процес налаштування лінз у пресрелізі не описали детально, тож очікуємо додаткових новин найближчим часом.

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Гарнітура Vision Pro постачається з ременями Solo Knit Band, Dual Loop Band, Light Seal, двома Light Seal Cushions, чохлом для передньої частини пристрою, тканиною для полірування, акумуляторним блоком, зарядним кабелем USB-C і адаптером живлення USB-C. Тож хоча б на серветці можна зекономити.

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