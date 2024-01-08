Apple Vision Pro почне продаватися 2 лютого з доплатою $149 за рецептурні лінзи. Фірмова полірувальна серветка — в подарунок

Попередні замовлення стартують з 19 січня.
Apple Vision Pro за ціною $3 499 з’явиться в продажі в магазинах США 2 лютого, однак за додаткові лінзи від Zeiss доведеться ще трохи розщедритися: лінзи для читання обійдуться у $99, тоді як рецептурні — у $149. Останні будуть доступні лише за дійсним рецептом (хоча не всі підтримуються) і через інтернет, а не у магазинах.
Лінзи для корекції зору кріпитимуться до Vision Pro за допомогою магнітів, і користувачі, як зазначають в Apple, зможуть сповна насолодитися неймовірною чіткістю дисплея.
Процес налаштування лінз у пресрелізі не описали детально, тож очікуємо додаткових новин найближчим часом.
Джоні Айв уявляв Apple Vision Pro із зовнішнім дисплеєм, що відображатиме «збільшені очі» чи протисонцеві окуляри
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Sales / Lead Generation Manager Lumen Global, Львів, з/п 1000
Finance Manager Darly Solutions
Senior/Midle AI Voice Technology Developer Go Interactive, Віддалено
Гарнітура Vision Pro постачається з ременями Solo Knit Band, Dual Loop Band, Light Seal, двома Light Seal Cushions, чохлом для передньої частини пристрою, тканиною для полірування, акумуляторним блоком, зарядним кабелем USB-C і адаптером живлення USB-C. Тож хоча б на серветці можна зекономити.