Джоні Айв уявляв Apple Vision Pro із зовнішнім дисплеєм, що відображатиме «‎збільшені очі» чи протисонцеві окуляри

Новий патент Apple детально показує, як компанія може використовувати зовнішній дисплей своєї гарнітури змішаної реальності.

Як винахідник у заявці вказаний ексдизайнер Apple Джоні Айв, а сам патент безпосередньо стосується функції ‎EyeSight. Apple раніше заявляла, що зовнішній дисплей гарнітури дозволить відображати очі людини чи кольоровий візерунок, що інформуватиме про те, що користувач повністю занурений у віртуальну реальність. Водночас патент пропонує ще кілька функцій (і доволі безглуздих) — як-от відображення збільшених чи зменшених очей, показників погоди, протисонцевих окулярів чи повідомлення «‎Не турбувати».

Ось кілька скриншотів The Verge із патенту, які розкривають потенційні можливості дисплея:

Раніше Марк Гурман з Bloomberg повідомив про прискорення виробництва і надходження гарнітури змішаної реальності Apple вже у лютому, однак аналітик TF International Securities Мін-Чі Куо каже, що за поточного графіка Vision Pro буде доступна ще раніше — вже з січня 2024 року.

Apple Vision Pro на початку буде доступна лише через систему попереднього запису — і виключно в США. Компанія планує обладнати в магазинах спеціальні зони з демонстраційними блоками гарнітур та інструментами, які регулюватимуть розмір аксесуарів для покупців. Деякі працівники магазинів Apple вже відібрані для спеціальних тренінгів, що стартують у січні.