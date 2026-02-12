Apple випустила iOS 26.3: безліч нових функцій не для iPhone

iOS 26

Після великої кількості нових функцій в iOS 26.2 компанія Apple випустила iOS 26.3 — третє велике оновлення переробленої мобільної системи та останнє перед масштабним апгрейдом Siri. Разом із ним компанія оновила iPadOS 26.3, macOS 26 Tahoe 26.3 та інші платформи, представлені у вересні 2025 року.





Що нового в iOS 26.3

Головна зміна для iPhone — це простіший перехід з iOS на Android. Apple додала функцію Transfer to Android, яка допоможе перенести фото, повідомлення, нотатки, застосунки та інші дані, а також номер телефону. Водночас система не переносить Bluetooth-пари та чутливу інформацію із застосунку Health.

Передача даних сторонніх застосунків залежить від фреймворку AppMigrationKit, який Apple інтегрувала ще в iOS 26.1. Якщо розробник використовує цей інструмент, програма може імпортувати й експортувати дані на інші пристрої та завантажувати контент із хмари. Варто зауважити, що AppMigrationKit працює лише для перенесення з пристрою Apple на не-Apple. Для переходу між iPhone компанія вже давно має власні інструменти міграції.

І ще важливо, що система перенесення потребує підтримки з боку Android-смартфона. Google додала відповідний Data Transfer API лише в оновленні Android 16 QPR2, яке вийшло на початку грудня. Тож навіть серед нових моделей, окрім Pixel, поширення функції займе час.





Цікаво, що ще у 2015 році Apple випустила застосунок Move to iOS для переходу з Android на iPhone. Тепер компанія робить крок назустріч у зворотному напрямку.

Інші зміни та сумісність

iOS 26.3 також отримала функцію Notification forwarding — пересилання сповіщень на сторонні аксесуари, зокрема смартгодинники на Wear OS. Після активації користувач може обрати, які застосунки передаватимуть повідомлення. Водночас система дозволяє пересилати сповіщення лише на один пристрій — якщо це сторонній гаджет, Apple Watch підключити не вийде. У фінальній версії iOS 26.3 ця функція недоступна, хоча її тестували в бета-версіях.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ще одна новація стосується окремих пристроїв із модемами Apple C1 і C1X. З’явився перемикач Limit precise location, який, за словами Apple, “покращує конфіденційність вашого місцезнаходження, зменшуючи точність даних про місцеперебування, доступних стільниковим мережам”. Функція доступна лише на iPhone Air, iPhone 16e та iPad Pro з чипом M5. У США її підтримує лише Boost Mobile. Моделі iPhone 17, 17 Pro та старіші пристрої з модемами Qualcomm або Intel цієї опції не отримали.

Окрім цього, iOS 26.3 оновила галерею шпалер Astronomy і Weather та внесла низку виправлень помилок і покращень безпеки. macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, visionOS 26.3 і HomePod 26.3 здебільшого обмежилися патчами та оптимізацією. У бета-версіях з’явилися ознаки підтримки чипів M5 Max і M5 Ultra, що натякає на майбутні оновлення старших Mac.

Що далі

Очікується, що перша бета iOS 26.4 вийде наприкінці лютого. Саме вона має принести довгоочікувану “розумнішу Siri”. У січні Apple і Google оголосили, що нова версія Siri працюватиме на мовних моделях Gemini, а не на ChatGPT чи інших рішеннях. Спершу функцію отримають учасники бета-програм.

Джерело: 9to5mac, arstechnica