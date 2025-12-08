15 нових функцій iPhone з iOS 26.2

Apple готується випустити iOS 26.2 — друге велике оновлення після релізу iOS 26 у вересні, оновлення iOS 26.1 та бета-тесту в листопаді. Очікується, що прошивка надійде на сумісні iPhone між 8 і 16 грудня. Розглянемо, які нові функції та можливості з’являться в цьому оновленні.
Що нового в iOS 26.2
-
Гучні нагадування
У “Нагадуваннях” з’явилась опція “Термінове”. Увімкнув — і замість тихої нотифікації отримаєш повноцінний сигнал, наче будильник. Ідеально, якщо постійно забуваєш про важливі дрібниці.
-
Тонке налаштування Liquid Glass Clock
На екрані блокування тепер є новий повзунок, який дозволяє точніше змінювати прозорість Liquid Glass та “матовість” годинника. Це налаштування скасовує залежність від кількох жорстко заданих пресетів — тепер можна налаштувати ефект за власним бажанням.
-
AirDrop навіть для незнайомців
iOS 26.2 додає можливість створити одноразовий код для AirDrop і передавати файли людям, яких немає у контактах користувача. Код діє 30 днів, а керувати ними можна в окремому меню.
-
Тексти пісень в Apple Music офлайн
Навіть без інтернету ти тепер можна бачити текст треку. Ідеально для подорожей, метро або польотів.
-
Оновлені рівні Sleep Score
Apple переробила шкалу оцінювання сну. Тепер діапазони точніше відповідають реальній якості відпочинку. Після оновлення “Дуже низький” рівень має значення від 0 до 40 (раніше від 0 до 29), “Низький” від 41 до 60, “Добре” від 61 до 80, “Високий” від 81 до 95 та “Дуже високий” від 96 до 100 (раніше позначався як “Відмінний”).
-
Автоматичні глави у подкастах
Додаток “Подкасти” сам розбиває епізоди на розділи, а в транскрипціях з’являються клікабельні згадки про інші шоу й посилання.
-
Контроль сайтів без збережених паролів
У “Паролях” з’явився новий розділ з вебсайтами, на яких користувач навмисно не зберігав облікові дані. Це дає кращий контроль над тим, які домени виключаються зі сховища паролів.
-
Live Translation для AirPods у ЄС
Функція живого перекладу нарешті доступна в Євросоюзі — Apple завершила частину регуляторних узгоджень.
-
Спалах екрана для сповіщень
У налаштуваннях доступності можна вибрати: блиматиме задній LED, екран або обидва. Корисно, коли хочеш помічати нотифікації навіть без звуку.
-
Швидша навігація в Apple News
Верхня панель отримала кнопки для моментального переходу до розділів — від спорту до кулінарії.
-
Підсилені системні сповіщення
Усі тривожні попередження — землетруси, загрози, локальні оповіщення — тепер зібрані в одному місці з новими налаштуваннями точнішої доставки.
-
Сортування ігор за розміром
У Games Library можна впорядкувати ігри за вагою — і швидко зрозуміти, хто з’їдає половину пам’яті. Також додали підтримку управління контролером і живе оновлення результатів у викликах.
-
Вимкнення закріплених повідомлень у CarPlay
Для користувачів CarPlay iOS 26.2 дозволяє вимкнути новий режим “закріплених повідомлень” у додатку “Повідомлення”, відновивши старий класичний інтерфейс повідомлень.
-
Заміна Siri в Японії
Користувачі з реєстрацією в Японії отримали можливість переназначити кнопку виклику асистента на Gemini чи Alexa. Вперше — офіційно, на рівні системи.
-
Крутіші жести та вікна на iPad
iPadOS 26.2 повертає частину гнучкості багатозадачності: тепер можна перетягувати додатки з Бібліотеки, Док-станції чи Spotlight прямо в Split View або Slide Over.
Джерело: macrumors
