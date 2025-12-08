15 нових функцій iPhone з iOS 26.2

Apple готується випустити iOS 26.2 — друге велике оновлення після релізу iOS 26 у вересні, оновлення iOS 26.1 та бета-тесту в листопаді. Очікується, що прошивка надійде на сумісні iPhone між 8 і 16 грудня. Розглянемо, які нові функції та можливості з’являться в цьому оновленні.

Що нового в iOS 26.2

Гучні нагадування

У “Нагадуваннях” з’явилась опція “Термінове”. Увімкнув — і замість тихої нотифікації отримаєш повноцінний сигнал, наче будильник. Ідеально, якщо постійно забуваєш про важливі дрібниці.

Тонке налаштування Liquid Glass Clock

На екрані блокування тепер є новий повзунок, який дозволяє точніше змінювати прозорість Liquid Glass та “матовість” годинника. Це налаштування скасовує залежність від кількох жорстко заданих пресетів — тепер можна налаштувати ефект за власним бажанням.

AirDrop навіть для незнайомців

iOS 26.2 додає можливість створити одноразовий код для AirDrop і передавати файли людям, яких немає у контактах користувача. Код діє 30 днів, а керувати ними можна в окремому меню.

Тексти пісень в Apple Music офлайн

Навіть без інтернету ти тепер можна бачити текст треку. Ідеально для подорожей, метро або польотів.

Оновлені рівні Sleep Score

Apple переробила шкалу оцінювання сну. Тепер діапазони точніше відповідають реальній якості відпочинку. Після оновлення “Дуже низький” рівень має значення від 0 до 40 (раніше від 0 до 29), “Низький” від 41 до 60, “Добре” від 61 до 80, “Високий” від 81 до 95 та “Дуже високий” від 96 до 100 (раніше позначався як “Відмінний”).

Автоматичні глави у подкастах

Додаток “Подкасти” сам розбиває епізоди на розділи, а в транскрипціях з’являються клікабельні згадки про інші шоу й посилання.

Контроль сайтів без збережених паролів

У “Паролях” з’явився новий розділ з вебсайтами, на яких користувач навмисно не зберігав облікові дані. Це дає кращий контроль над тим, які домени виключаються зі сховища паролів.

Live Translation для AirPods у ЄС

Функція живого перекладу нарешті доступна в Євросоюзі — Apple завершила частину регуляторних узгоджень.

Спалах екрана для сповіщень

У налаштуваннях доступності можна вибрати: блиматиме задній LED, екран або обидва. Корисно, коли хочеш помічати нотифікації навіть без звуку.

Швидша навігація в Apple News

Верхня панель отримала кнопки для моментального переходу до розділів — від спорту до кулінарії.

Підсилені системні сповіщення

Усі тривожні попередження — землетруси, загрози, локальні оповіщення — тепер зібрані в одному місці з новими налаштуваннями точнішої доставки.

Сортування ігор за розміром

У Games Library можна впорядкувати ігри за вагою — і швидко зрозуміти, хто з’їдає половину пам’яті. Також додали підтримку управління контролером і живе оновлення результатів у викликах.

Вимкнення закріплених повідомлень у CarPlay

Для користувачів CarPlay iOS 26.2 дозволяє вимкнути новий режим “закріплених повідомлень” у додатку “Повідомлення”, відновивши старий класичний інтерфейс повідомлень.

Заміна Siri в Японії

Користувачі з реєстрацією в Японії отримали можливість переназначити кнопку виклику асистента на Gemini чи Alexa. Вперше — офіційно, на рівні системи.

Крутіші жести та вікна на iPad

iPadOS 26.2 повертає частину гнучкості багатозадачності: тепер можна перетягувати додатки з Бібліотеки, Док-станції чи Spotlight прямо в Split View або Slide Over.

Джерело: macrumors