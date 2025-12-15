Оновлення Android 16 QPR2 пришвидшило смартфони Google Pixel: тести показали +20% до продуктивності

Pixel 10 працює швидше з оновленням Android 16 QPR2

Смартфони Google Pixel традиційно асоціюються з “чистим” Android, фірмовими процесорами Tensor G-серії та гарними можливостями камери. Водночас їхню продуктивність часто критикували — вона поступалася флагманам конкурентів. Схоже, ситуація починає змінюватися. Нещодавнє оновлення Android 16 QPR2 несподівано принесло відчутний приріст швидкодії, зокрема для Pixel 10 Pro XL.

Протягом останніх тижнів Google почала поширювати оновлення Android 16 QPR2 для смартфонів Pixel. Користувачі та тестувальники помітили суттєве зростання продуктивності, особливо в графіці. Редакція ресурсу Android Authority провела тести Pixel 10 Pro XL і зафіксувала кілька важливих змін.

Продуктивність процесорної частини зросла помірно. У Geekbench 6 швидкодія одного ядра підвищилася на 2%, а багатоядерний результат демонструє приріст на 5%.

Натомість у тесті PCMark Work 3.0, який імітує реальні повсякденні завдання — вебсерфінг, роботу з фото та документами — результат зріс одразу на 19,6%. Саме цей показник краще відображає реальну швидкість смартфона в щоденному використанні.

Графічна продуктивність також помітно покращилася. У тесті 3DMark Wild Life результати зросли приблизно на 5-7%, в середньому на 6%. Найцікавіше демонструє тест OpenCL. Попри те, що версія драйвера GPU не змінилася, результат підскочив з 3063 до 4061 бала. Це майже третина приросту без жодних апаратних змін.

Як пояснюють профільні джерела, причина криється в глибших оптимізаціях Android 16. Система отримала більш ефективний механізм збирання сміття в пам’яті. Він зменшує навантаження на процесор, скорочує мікрофризи та робить інтерфейс плавнішим.

Важливо, що ці покращення не обмежуються лише новими моделями. Користувачі Pixel 8a також повідомляють про зростання результатів у бенчмарках і стабільніший FPS у тестах 3DMark.

Поки що невідомо, чи ці оптимізації працюють виключно з процесорами Tensor, чи з’являться й на інших Android-смартфонах. Якщо зміни мають універсальний характер, майбутні оновлення Android можуть дати реальний приріст продуктивності без заміни старих пристроїв.

Android 16 QPR2 показує, що програмні оптимізації здатні суттєво змінити сприйняття пристрою. Apple давно славиться тим, що найкращим чином оптимізує взаємодію своїх програмних та апаратних платформ. Тепер, схоже, Google теж нарешті почала повністю розкривати потенціал своїх чипів Tensor.

Джерело: gizmochina