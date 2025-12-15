Витік планів Apple на iOS 26.4, 27 та 28: персоналізована Siri, точне розташування "втрачених" AirPods та інше

Apple продовжує розвивати функції ШІ в майбутніх оновленнях iOS

До ентузіастів потрапила невипущена внутрішня збірка iOS 26, яка дозволила розкрити чимало нових деталей про майбутні продукти Apple — від iPad 12 і Studio Display до загадкового HomePad. Також у коді цієї ж збірки знайшли нову інформацію про майбутні оновлення iOS 26.4, iOS 27 та iOS 28, які окреслюють напрям розвитку Apple Intelligence й екосистеми загалом.

iOS 26.4

Хоча лише нещодавно вийшла версія iOS 26.2, Apple вже готує масштабне оновлення iOS 26.4, заплановане на весну 2026 року. Воно зосередиться на ключових функціях Apple Intelligence, насамперед на глибокому перезапуску Siri. Серед підтверджених можливостей:

Дії всередині застосунків. Siri зможе виконувати контекстні команди у підтримуваних застосунках. Наприклад, додавати позиції до списку покупок, надсилати повідомлення або запускати музику голосом.

Персональний контекст. Оновлена Siri зможе використовувати особисті дані користувача, щоб давати точніші відповіді. Зокрема, шукати згаданий у листуванні подкаст або іншу інформацію з Messages.

Розуміння вмісту екрана. Siri навчиться аналізувати те, що відображається на екрані, і виконувати пов’язані агентні дії.

Однак варто зауважити, що оновлена Siri викликає занепокоєння інсайдерів.

Крім цього, внутрішній код iOS 26.4 розкрив ще кілька нововведень. iPhone зможе визначати, коли користувач зберігає дані банківської картки у сторонньому застосунку, і пропонувати додати їх до iCloud Keychain — за аналогією з автозаповненням у Safari. У Freeform з’являться папки для зручнішої організації. В Apple TV додадуть окремий розділ Sports Tier для спортивного контенту. Також Apple впровадить нову систему перевірки цілісності пристрою перед входом в Apple Account та iCloud.

Крім того, прогнозують нові функції для AirPods, зокрема «Точне визначення місця перебування на вулиці» в застосунку Find My. Попередні чутки також вказували на можливу появу підписки Apple Health+ з ШІ-асистентом для здоров’я та фітнесу.

Плани на iOS 27 та iOS 28

Код підтверджує, що в iOS 27 Apple готує масштабне оновлення застосунку “Здоров’я”. Йдеться про персоналізований ШІ-коучинг, добірки відео від медичних експертів, пояснення станів здоров’я та рекомендації щодо способу життя. Окремо з’явиться функція відстеження харчування. Також очікується новий макет категорій і спрощене введення показників, покращені колекції в «Фото» та нова система сполучення AirPods.

Раніше Марк Гурман заявляв, що в iOS 27 Apple проведе велику роботу над помилками. Уперше з часів iOS 12 компанія ставить у пріоритет стабільність і швидкість, а не додавання великої кількості нових функцій.

Для iOS 28 Apple планує розширити метрики відстеження сну через Apple Watch. Крім того, застосунок “Здоров’я” має вперше з’явитися на комп’ютерах Mac разом із macOS 28.

Джерело: wccftech, macrumors