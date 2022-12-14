Новини

Apple випустила оновлення iOS 16.2: наскрізне шифрування в iCloud, режим караоке Apple Music Sing та обмеження AirDrop

Apple випустила оновлення iOS 16.2: наскрізне шифрування в iCloud, режим караоке Apple Music Sing та обмеження AirDrop

Компанія Apple розпочала розгортання оновлення своєї мобільної операційної системи iOS 16.2, що включає низку нових та покращених функцій.

Так, власникам iPhone 14 Pro стають доступними покращені налаштування Always-on display, які дозволяють відключати шпалери та сповіщення, якщо вони відвертають увагу. Крім того, в iCloud з’явилося наскрізне шифрування під назвою Advanced Data Protection. Захист тепер охоплює 23 «категорії даних» замість 14 і включає резервні копії пристроїв, резервні копії повідомлень, iCloud Drive, Notes, Photos, Reminders, закладки Safari, Siri Shortcuts, Voice Memos та Wallet Passes.

Вышла iOS 16.2: сквозное шифрование в iCloud, режим караоке Apple Music Sing и цифровая доска Freeform

У Apple Music з’явився режим караоке. Apple Music Sing пропонує тексти пісень у реальному часі та можливість регулювати гучність вокалу у музичній композиції, щоб користувачі могли краще чути свій власний голос. У цьому режимі можна відтворювати бек-вокал незалежно від основного, передбачений вигляд дуету для тих випадків, коли є бажання заспівати разом з другом. Режим Apple Music Sing доступний для iPhone 11 та новіших версій.

Курс
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
manager

Вышла iOS 16.2: сквозное шифрование в iCloud, режим караоке Apple Music Sing и цифровая доска Freeform

Оновлення iOS 16.2 (а також iPadOS 16.2 та macOS 13.1) приносить новий застосунок Freeform. Він є цифровою дошкою, на якій можна розміщувати об’єкти, лінії, медіафайли, прикріплювати документи або нотатки, робити примітки. Також є можливість спільної роботи, але для цього потрібно, щоб всі використовували пристрої Apple.

Вышла iOS 16.2: сквозное шифрование в iCloud, режим караоке Apple Music Sing и цифровая доска Freeform

Нарешті, iOS 16.2 та iPadOS 16.2 включають оновлену архітектуру HomeKit з покращеною продуктивністю. Спочатку Apple планувала представити її ще в iOS 16.

Джерело: The Verge


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати