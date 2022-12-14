Компанія Apple розпочала розгортання оновлення своєї мобільної операційної системи iOS 16.2, що включає низку нових та покращених функцій.

Так, власникам iPhone 14 Pro стають доступними покращені налаштування Always-on display, які дозволяють відключати шпалери та сповіщення, якщо вони відвертають увагу. Крім того, в iCloud з’явилося наскрізне шифрування під назвою Advanced Data Protection. Захист тепер охоплює 23 «категорії даних» замість 14 і включає резервні копії пристроїв, резервні копії повідомлень, iCloud Drive, Notes, Photos, Reminders, закладки Safari, Siri Shortcuts, Voice Memos та Wallet Passes.

У Apple Music з’явився режим караоке. Apple Music Sing пропонує тексти пісень у реальному часі та можливість регулювати гучність вокалу у музичній композиції, щоб користувачі могли краще чути свій власний голос. У цьому режимі можна відтворювати бек-вокал незалежно від основного, передбачений вигляд дуету для тих випадків, коли є бажання заспівати разом з другом. Режим Apple Music Sing доступний для iPhone 11 та новіших версій.

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Оновлення iOS 16.2 (а також iPadOS 16.2 та macOS 13.1) приносить новий застосунок Freeform. Він є цифровою дошкою, на якій можна розміщувати об’єкти, лінії, медіафайли, прикріплювати документи або нотатки, робити примітки. Також є можливість спільної роботи, але для цього потрібно, щоб всі використовували пристрої Apple.

Нарешті, iOS 16.2 та iPadOS 16.2 включають оновлену архітектуру HomeKit з покращеною продуктивністю. Спочатку Apple планувала представити її ще в iOS 16.

Джерело: The Verge