Apple випустила OpenELM – сімейство моделей штучного інтелекту з відкритим кодом, призначених для запуску на пристрої

Apple збирається приєднатися до компанії розробників моделей штучного інтелекту з власним сімейством OpenELM. Це лінійка великих мовних моделей (LLM) із відкритим кодом, які можуть працювати повністю на одному пристрої замість підключення до хмарних серверів.

OpenELM – це скорочення від Open-source Efficient Language Models. Вони націлені на застосунки на пристрої. Apple стверджує, що сімейство моделей «має на меті розширити можливості та зміцнювати відкриту дослідницьку спільноту, сприяючи майбутнім дослідницьким зусиллям». Моделі були попередньо навчені на загальнодоступних наборах даних із 1,8 трлн токенів із Reddit, Wikipedia, arXiv.org тощо.

Apple is joining the public AI game with 4 new models on the Hugging Face hub! https://t.co/oOefpK37J9

— clem 🤗 (@ClementDelangue) April 24, 2024