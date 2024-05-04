«Зоряні війни»: серіал «Аколіт» отримав другий трейлер — полювання на джедаїв розпочнеться за місяць

У другому трейлері серіалу Disney Plus «Аколіт» у всесвіті саги «Зоряні війни» джедаї знайомляться з таємницею загрозою — воїном-ситхом у масці, який полює на них. Серіал про темний бік сили розпочнеться рівно за місяць, 4 червня, з показу двох епізодів.

Як і попередній, трейлер насичений сценами боїв. Відео детальніше знайомить з головною героїнею, але не розкриває надто багато сюжетних деталей. Йдеться про класичний для «Зоряних воєн» конфлікт, коли учень джедая обирає іншу сторону та протистоїть вчителю. За офіційною інформацією, майстер-джедай у виконанні Лі Чон Дже зіткнеться зі знайомим, небезпечним бійцем, якого він знає з минулого.

Відомо, що, шоу висвітлюватиме дії ситхів в епоху Високої Республіки, яка ніколи раніше не висвітлювалася у в фільмах та серіалах. Хронологічно події розгортатимуться за 100 років до подій «Прихованої загрози», першого приквелу до класичної саги.

«Ми робимо приквел до приквелів. І приквели мають престиж, цю монархічну атмосферу. Тож одне з моїх головних запитань було: чи збираємося ми зберігати це відчуття? Так, багато у чому ми це робимо, а також включаємо елементи, які справді відчуваються сучасними та близькими подіям. Коли я переглянула [завершені епізоди], я була справді вражена тим, наскільки ця історія була універсальною», — каже виконавиця головної ролі Амандла Стенберг.

Шоуранерка серіалу Леслі Хедленд розповідає, що у центрі сюжету лежить таємниця, яка розкриватиметься перед глядачем епізод за епізодом: «Ви думатимете, що шоу — це щось одне, але потім воно перемикатиметься на щось інше, а потім це повторюватиметься знову».

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Наразі попередньо відомі виконавці деяких ролей та імена акторів, які теж будуть у серіалі. Героїню Амандли Стенберг зватимуть Мей, персонаж Лі Чон Чже матиме ім’я Сол, Менні Джасінто зіграє Цимір, Дафне Кін — Джекі Лон, Чарлі Барнетт — Йорда Фандара, Джоді Тернер-Сміт — Мати Анісею, Ребекка Хендерсон — Вернестру Рво, Йоонас Суотамо – Келнакку, Керрі-Енн Мосс — Індару, Ебігейл Торн — енсіна Еурус, також у серіалі гратимуть Дін-Чарльз Чепмен, Маргарита Левієва та Емі Цанг.

Джерело: GamesRadar