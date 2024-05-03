Статистика Steam за квітень: Windows 11 досягла 45,15%, втрата частки Intel, більше ноутбуків з RTX

У квітневому статистичному опитуванні Steam можна побачити три відчутних тенденції. Частка процесорів Intel впала до 65,63% після нещодавнього зростання до 68,1%, зросла кількість ноутбуків з RTX 3060 та RTX 4060, також впевнено зростає частка Windows 11, попри її загальне незначне зниження останнім часом.

Важко сказати, чи вплинула на зростання частки процесорів AMD останнє оновлення лінійок ноутбуків чипами Ryzen 8000 та розповсюдження десктопних Ryzen 8000G, але зміна дуже помітна, хоч і не надто велика — 2,24% на користь AMD, з загальною часткою 33,46%. Це більше, ніж у березні, втім, відстає від січневих 34,25%.

Лідер серед відеокарт, NVIDIA GeForce RTX 3060 дещо зменшила свою частку, до 5,55% (-1,16%). деякі відеокарти RTX 3000 та RTX 4000 зростають, кількість деяких зменшується, але загалом карт RTX стає більше. Помітним є зростання кількості відносно доступних ноутбуків з RTX 3060 та RTX 4060, а також десктопної RTX 3050 і, як не дивно, знятої з виробництва GTX 1650.

Частка Windows 11 у користувачів Steam впевнено зростає і наразі становить 45,15% (+3,54%). Це суперечить загальній тенденції — за останніми даними, у світі процент Windows 11 навіть дещо знизився. Linux (1,90%) усе ще переважає MacOS (1,35%), і це не дивно: Arch Linux — це, фактично, Steam Deck.

Онлайн-курс "Фінансовий аналіз" від Laba. Навчіться читати фінзвітність так, щоб ухвалювати ефективні бізнес-рішення.Досвідом поділиться експерт, що 20 років займається фінансами і їхньою автоматизацією. Детальніше про курс

Англійська мова у Steam знов найпопулярніша з 33,18% (+0,64%), спрощена китайська відчутно відстала з 30,31% (-3,12%). Українська 0,66% (+0,06%) так само коливається поряд з італійською та дещо випереджає її 0,61% (+0,01%).