Новини Ігри 03.05.2024 о 20:05 comment views icon

Статистика Steam за квітень: Windows 11 досягла 45,15%, втрата частки Intel, більше ноутбуків з RTX

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Андрій Русанов

Автор сайту

У квітневому статистичному опитуванні Steam можна побачити три відчутних тенденції. Частка процесорів Intel впала до 65,63% після нещодавнього зростання до 68,1%, зросла кількість ноутбуків з RTX 3060 та RTX 4060, також впевнено зростає частка Windows 11, попри її загальне незначне зниження останнім часом.

Статистика Steam за квітень: Windows 11

Важко сказати, чи вплинула на зростання частки процесорів AMD останнє оновлення лінійок ноутбуків чипами Ryzen 8000 та розповсюдження десктопних Ryzen 8000G, але зміна дуже помітна, хоч і не надто велика — 2,24% на користь AMD, з загальною часткою 33,46%. Це більше, ніж у березні, втім, відстає від січневих 34,25%.

Статистика Steam за квітень: Windows 11 досягла 45,15%

Лідер серед відеокарт, NVIDIA GeForce RTX 3060 дещо зменшила свою частку, до 5,55% (-1,16%). деякі відеокарти RTX 3000 та RTX 4000 зростають, кількість деяких зменшується, але загалом карт RTX стає більше. Помітним є зростання кількості відносно доступних ноутбуків з RTX 3060 та RTX 4060, а також десктопної RTX 3050 і, як не дивно, знятої з виробництва GTX 1650.

Статистика Steam за квітень: Windows 11 досягла 45,15%

Частка Windows 11 у користувачів Steam впевнено зростає і наразі становить 45,15% (+3,54%). Це суперечить загальній тенденції — за останніми даними, у світі процент Windows 11 навіть дещо знизився. Linux (1,90%) усе ще переважає MacOS (1,35%), і це не дивно: Arch Linux — це, фактично, Steam Deck.

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Статистика Steam за квітень: Windows 11 досягла 45,15%

Англійська мова у Steam знов найпопулярніша з 33,18% (+0,64%), спрощена китайська відчутно відстала з 30,31% (-3,12%). Українська 0,66% (+0,06%) так само коливається поряд з італійською та дещо випереджає її 0,61% (+0,01%).

У Steam новий рекорд – понад 36 млн одночасних гравців


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