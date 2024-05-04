SK hynix повідомила на пресконференції в Сеулі, що створює SSD величезної місткості 300 ТБ. Твердотілий накопичувач був оголошений був оголошений у складі широкого портфоліо пристроїв та технологій для центрів обробки даних та ШІ.

В компанії вважають, що загальний обсяг даних, створених у всьому світі в епоху штучного інтелекту збільшиться до 660 Зетабайт (2 у ступені 70) у 2030 році з 15 ЗБ у 2014 році. Все це доведеться десь зберігати, і тут у гру мають вступити HDD на 100 ТБ та SSD на 300 ТБ.

Наразі невідомо, через який інтерфейс передавання даних працюватимуть SSD SK hynix на 300 ТБ та яку швидкість демонструватимуть, але такий накопичувач міг би отримати оптимальне співвідношення місткості, швидкості, споживання енергії та ціни на 1 ТБ. Пропозиція може зробити SK hynix 300TB SSD може стати конкурентом для 3,5-дюймових накопичувачів ExaDrive від Nimbus Data, які можуть зберігати до 100 ТБ. Попит на високопродуктивні накопичувачі великої місткості найближчими роками зростатиме, як і потреба у великих швидких масивах для зберігання даних.

Окрім твердотілих накопичувачів на 300 ТБ, SK Hynix працює над реалізацію технологій HBM4, HBM4E, рішеннями об’єднаної пам’яті CXL та впровадженням пам’яті LPDDR6, GDDR7, PIM та DDR5 великої місткості.

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Джерело: Tom`s Hardware

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