Amazon Prime Video показала новий трейлер четвертого сезону серіалу «Хлопаки» (The Boys), який вийде 14 червня. Відео наповнене насильством, драмою, політикою та деякими дивними суперздібностями. Трейлер містить багато насильства та крові, тому доступний за посиланням.

Трейлер сезону 4 починається з сумнівів та жалю Біллі Батчера щодо вибору, який він робив протягом усього життя у сподіваннях виправити власні помилки та врятувати світ. Йому залишилося жити лише кілька місяців, він втратив сина Бекки та лідерство серед Хлопаків. Хоумлендер (Патріот), своєю чергою, розповідає про Сімку, яка перестає були улюбленими героями, та натомість позиціює себе як богів.

У трейлері можна побачити персонажів Сема Ріордана та Кейт Данлеп зі спін-оффа «Покоління V». Персонаж Джеффрі Діна Моргана знову з’являється та простить у Батчера допомоги у знищенні суперів. Четвертий сезон «Хлопаків» відбуватиметься під час виборів, політична напруга призводить до насильницьких зіткнень.

Шоураннер Ерік Кріпке раніше підтверджував, що 10 квітня всі нові епізоди вже були готові, останнім часом тривав дубляж різними мовами та форматування. Четвертий сезон транслюватиметься на Amazon Prime з 14 червня.

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Джерела: IGN, Movieweb