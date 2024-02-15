Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом

Штатні дослідники Apple представили Keyframer, прототип інструменту генеративної анімації зі штучним інтелектом, який дає змогу додавати рух до 2D-зображень, описуючи, як їх треба анімувати.

У дослідницькій статті Apple заявила, що великі мовні моделі (LLM) «недостатньо вивчені» щодо анімації, попри потенціал, який вони продемонстрували в інших творчих середовищах, як-от письмо та генерація зображень. Інструмент Keyframer, що працює на основі LLM, подається як один із прикладів застосування цієї технології, передає The Verge.

Використовуючи GPT4 від OpenAI як базову модель, Keyframer може приймати файли масштабованої векторної графіки (SVG) — формат ілюстрацій, який можна змінювати без шкоди для якості — і генерувати CSS-код, щоб анімувати зображення на основі текстової підказки. Користувач завантажує зображення, вводить підказку на кшталт «нехай зорі мерехтять» і натискає кнопку «Згенерувати». Наведені в дослідженні приклади, показують, як ілюстрація Сатурна може переходити на різні фони або показувати зірки, що зникають і з’являються на передньому плані.

Користувачі можуть створювати кілька анімаційних дизайнів в одному пакеті та налаштовувати властивості, як колірні коди та тривалість анімації. Досвід кодування не потрібен, оскільки Keyframer автоматично перетворює ці зміни в CSS, хоча сам код можна повністю редагувати.

Проте, попереду ще довгий шлях. Keyframer ще не є загальнодоступним, а дослідження користувачів у рамках наукової роботи Apple включало лише 13 осіб, які могли використовувати лише два простих, попередньо вибраних SVG-зображення, експериментуючи з інструментом.

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Apple також обережно згадує про свої обмеження, вказуючи, що Keyframer зосереджується на веб-анімації, такій як послідовності завантаження, візуалізація даних та анімовані переходи. На противагу цьому, анімація, яку ви бачите у фільмах та відеоіграх, є надто складною для створення за допомогою одних лише описів — принаймні поки що.

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