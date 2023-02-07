Asolytics – перший український ASO-сервіс для просування застосунків, який дозволить відмовитись від російських аналогів

Команда з Tonti Laguna (частина групи IT-компаній Netpeak Group) запустила перший український ASO-сервіс під назвою Asolytics. Ціль App Store Optimization (ASO) — збільшити видимість мобільних застосунків у магазинах, що своєю чергою допомагає підвищити кількість завантажень.

Як зазначають розробники, більшість популярних ASO-сервісів мають російське походження. Підтримуючи російські продукти, користувачі опосередковано фінансують війну. Раніше Netpeak Group разом з Міністерством цифрової трансформації запустили ініціативу ReplaceRUwithUA, спрямовану на заміну ПЗ російського походження українськими рішеннями. Asolytics — це перший повністю український ASO-сервіс.

За словами розробників, під час створення Asolytics команда збирала відгуки експертів та людей, які вперше використовують подібний сервіс. Це дозволило адаптувати сервіс для спеціалістів з різним рівнем досвіду. Asolytics допомагає оптимізувати сторінку мобільного за стосунку, щоб збільшити кількість показів застосунку в магазині та підвищити його органічне зростання.

Більшість інструментів Asolytics доступна в безплатному тарифі. Таким чином, користувачі відразу можуть використовувати інструменти сервісу для просування своїх застосунків.