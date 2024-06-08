Астронавт NASA Вільям Андерс, який зробив фото «Схід Землі» з орбіти Місяця у 1968 році, загинув у авіакатастрофі

Астронавт місії NASA «Аполлон-8» 1968 року Вільям Андерс, котрий зробив культову фотографію «Схід Землі», загинув в авіакатастрофі. Йому було 90 років.

«Тато загинув у авіакатастрофі на островах Сан-Хуан. Родина спустошена та сумує через втрату видатного пілота», — повідомив Грегорі Андерс, син астронавта, у п’ятницю ввечері.

Офіс шерифа округу Сан-Хуан повідомив у пресрелізі, що літак впав біля узбережжя острова Джонс. Диспетчерський центр отримав перше повідомлення близько 11:40 ранку за тихоокеанським часом: «Літак старої моделі летів з півночі на південь, а потім упав у воду поблизу північного краю острова Джонс і затонув». Берегова охорона США оголосила, що тіло пілота було знайдено водолазною командою після багатогодинних пошуків із залученням кількох агенцій, які охопили 215 морських миль. Острови Сан-Хуан розташовані приблизно в 90 милях на північ від Сіетла.

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в Гонконзі та закінчив Військово-морську академію США в 1955 році. Наступного року після того, як був призначений у ВПС США, він отримав посаду пілота. Андерс служив пілотом винищувача в ескадрильях всепогодного перехоплення командування протиповітряної оборони в Каліфорнії та Ісландії. Під час роботи в Лабораторії озброєння ВПС США в Нью-Мексико Андерс відповідав за управління програмами захисту ядерних реакторів та радіаційного впливу.

У 1964 році Андерс був обраний астронавтом NASA та служив резервним пілотом для місії Gemini 11 1966 року та польоту «Аполлона-11» у 1969 році. За даними NASA, Андерс налітав понад 6000 годин.

Андерс та його колеги-астронавти Джим Ловелл і командир місії Френк Борман, який помер у листопаді 2023 року, вилетіли на борту першої місячної орбітальної місії в грудні «Аполлоні-8» 1968 року на. Андерс був пілотом місячного модуля під час історичного польоту.

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З космічного корабля Андерс зробив культове фото Землі, на якому зображено поверхню Місяця та Землю над нею напередодні Різдва 1968 року, під назвою «Схід Землі».

«Ми пройшли весь цей шлях, щоб дослідити Місяць, і найголовніше, що ми відкрили — Землю», — казав Андерс.

«Раптом я подивився у вікно, і ось ця чудова куля підіймалася», — описав Андерс Землю.

«Це змусило мене зрозуміти, що Земля маленька, ніжна і не є центром Всесвіту».

У 1968 році Андерс, Ловелл і Борман були визнані журналом Time «Людьми року».

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Андерс працював виконавчим секретарем Національної ради з аеронавтики та космосу з 1969 по 1973 рік. Президент Джеральд Форд призначив його першим головою Комісії з ядерного регулювання, яка відповідає за ядерну безпеку та екологічну сумісність.

Адміністратор NASA Білл Нельсон у п’ятницю написав у X Twitter: «Білл Андерс запропонував людству один із найвеличніших подарунків, які може дати астронавт. Він подорожував до порогу Місяця і допоміг усім нам побачити щось інше: самих себе. Він втілив уроки та мету дослідження. Ми будемо сумувати за ним».

Джерело: CNN