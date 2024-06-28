Boeing каже, що місія Starliner «йде добре» — попри те, що два астронавти застрягли на МКС

Перший комерційний космічний корабель Boeing Starliner з екіпажем залишається на Міжнародній космічній станції без підтвердженої дати повернення. Boeing наразі проводить контроль пошкоджень.

Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суні Вільямс полетіли на космічному кораблі Boeing Starliner 5 червня після серії технічних затримок. Вони повинні були залишитися в космосі від 8 до 10 днів. Однак через 12 днів після прибуття екіпажу Boeing відклав повернення корабля до 26 червня.

У п’ятницю було оголошено про ще одну затримку. Компанія заявила, що їй потрібен додатковий час, щоб запланувати два виходи у відкритий космос і оцінити проблеми на борту після п’яти витоків гелію. Boeing каже, що затримки не вважаються помилкою: «Це тестовий політ. Місія все ще триває, і вона йде добре». Представник компанії повідомив, що вона розширила місію, щоб зібрати більше даних про витоки гелію.

Гелієві системи та двигуни розташовані в службовому модулі космічного корабля, який викидається та згорає в атмосфері під час приземлення, що перешкоджає проведенню аналізу несправностей на Землі. Наразі витоки усунені та не становлять небезпеки для повернення астронавтів чотири з п’яти двигунів корабля працюють нормально.

У Boeing кажуть, що нова дата повернення буде визначена після другого виходу у відкритий космос 2 липня. Екіпаж не має потреби негайно залишати станцію: на орбіті є багато запасів, а графік роботи станції відносно відкритий до середини серпня.

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Джерело: Busines Insider

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