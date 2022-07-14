ASUS представив робочу станцію ExpertCenter E500 G9 з підтримкою платформи NVIDIA Omniverse Enterprise

Компанія ASUS представляє ExpertCenter E500 G9 — абсолютно нову робочу станцію, яка забезпечує продуктивність професійного рівня та гнучкі можливості з розширення конфігурації. Вона підходить для таких завдань, як 3D-дизайн, рендеринг, моделювання та візуалізація. Ця робоча станція також підтримує платформу NVIDIA Omniverse Enterprise, що допомагає творчим професіоналам прискорити робочі процеси за допомогою інструментів для співпраці в реальному часі.

ASUS ExpertCenter E500 G9 може бути оснащено новітніми багатоядерними процесорами Intel Core 12-го покоління. Материнська плата робочої станції має слоти PCI Express (PCIe) 5.0, пропускна здатність яких удвічі перевищує характеристики слотів PCIe 4.0, тож ExpertCenter E500 G9 ідеально підходить для виконання завдань, що вимагають інтенсивної обробки даних.

Пропонуючи до 128 ГБ пам’яті DDR5-4800 з корекцією помилок, ExpertCenter E500 G9 забезпечує стабільну роботу системи, автоматично виявляючи та виправляючи пошкоджені дані, що значно знижує ризик виникнення проблем під час обчислень. Швидкісні інтерфейси також сприяють підвищенню продуктивності, саме тому ExpertCenter E500 G9 може похвалитися двома портами стандарту 2.5G Ethernet, а також опціональним бездротовим модулем Wi-Fi 6E.

Якісний результат багато в чому залежить від тісної співпраці в команді. У максимальній конфігурації ExpertCenter E500 G9 оснащено високопродуктивною відеокартою NVIDIA RTX™ A5000, що дає змогу виконувати найскладніші операції з візуалізації. Графічний процесор цієї відеокарти забезпечує продуктивність і можливості, необхідні для роботи над творчими завданнями на платформі NVIDIA Omniverse Enterprise, наприклад для спільної роботи в реальному часі над 3D-моделями й цифровими двійниками за допомогою інструментів реалістичного моделювання.

ASUS також тісно співпрацює з багатьма незалежними розробниками програмного забезпечення (ISV), щоб гарантувати сумісність Omniverse з їхніми рішеннями для 3D-анімації, архітектурного проєктування, конструювання та будівництва.

ASUS ExpertCenter E500 G9 також містить ASUS Control Center, інтегроване програмне забезпечення, яке забезпечує безперебійний віддалений моніторинг і керування пристроями в бізнес-середовищі. ASUS Control Center дозволяє ІТ-адміністраторам віддалено виконувати інсталяцію BIOS, запускати процес оновлення програмного забезпечення та керувати кількома пристроями одночасно, незалежно від того, де перебувають користувачі.