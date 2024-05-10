ASUS представляє ROG Ally X — портативна консоль позбавилася головних недоліків і вийде 2 червня

У портативній консолі The Next ROG Ally, або ASUS ROG Ally X, компанія зробила спробу позбавитися усіх недоліків, на які нарікали користувачі. При цьому консоль не отримала суттєвого покращення характеристик і не називатиметься ROG Ally 2.

Основне покращення — акумулятор. ASUS оснастила консоль батареєю, більшою на 40%. Компанія не надає точних даних щодо місткості, але каже, що геймери, які очікують близько 3 годин ігрового процесу, у порівнянні з 1,5 годинами автономної роботи оригінальної версії, не повинні бути розчаровані.

Також ASUS ROG Ally X підтримуватиме накопичувачі M.2 2280 SSD, що має спростити оновлення. Раніше деякі ентузіасти навіть пристосовували звичайні SSD до консолі, тепер для цього не знадобиться апаратна модифікація. Зміни щодо батареї та накопичувача можуть свідчити про те, що консоль може бути більшою, але даних про розміри немає — відомо лише, що консоль стане важчою.

Система отримає понад 16 ГБ оперативної пам’яті, ASUS не каже скільки саме та не надає даних щодо швидкості. Слот для SD-карти був переміщений далі від вентиляційного отвору. ASUS не визнала проблем з температурою, швидше, зміни були продиктовані оновленою системною платою та дизайном. Пристрій також буде легше ремонтувати — конструкцію джойстиків покращили. Ще одне «суттєве» покращення — чорний колір.

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Процесор Ryzen Z1 Extreme та екран 7″ з частотою оновлення 48–120 Гц не зазнали змін, тож користувачі зможуть розраховувати на ту саму продуктивність та якість зображення. Точна ціна невідома, але ASUS ROG Ally X буде дорожчою за попередню модель. Консоль вийде 2 червня.

Джерело: The Verge

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