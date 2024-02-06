Новини Пристрої 06.02.2024 о 15:56 comment views icon

Asus Zenfone 11 Ultra багато в чому схожий на серію ROG Phone 8: 6,78-дюймовий дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 і батарея на 5500 мАгод

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Asus Zenfone 11 Ultra багато в чому схожий на серію ROG Phone 8: 6,78-дюймовий дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 і батарея на 5500 мАгод

Протягом кількох останніх років компанія Asus дотримувалася суворого графіка випуску своїх смартфонів. Серія Zenfone є компактними флагманами, а серія ROG Phone орієнтована на любителів ігор, пропонуючи флагманські характеристики та екрани більшого розміру. Очікується, що Asus незабаром випустить модель Zenfone 11, і цього разу вона, ймовірно, запропонує версію Zenfone з великим екраном.

Новий витік, заснований на аналізі оновлення прошивки ROG Phone 8, дає нам перший погляд на топову версію Zenfone 11 Ultra. Також є можливість вивчити рендер майбутнього пристрою.

1111

Як випливає із назви, це буде збільшена версія звичайного Zenfone 11, і з погляду дизайну вона дуже близька до ROG Phone 8 Pro, яка засвітилася у витоках раніше.

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

Багато характеристик Zenfone 11 Ultra також схожі на ROG Phone 8/8 Pro. Однак частота оновлення екрана становитиме «лише» 144 Гц проти 165 Гц у серії ROG Phone 8. 6,78-дюймовий AMOLED LTPO дисплей має роздільну здатність 2400х1080 пікселів.

1Asus Zenfone 11 Ultra багато в чому схожий на серію ROG Phone 8: 6,78-дюймовий дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 і батарея на 5500 мАгодAsus Zenfone 11 Ultra багато в чому схожий на серію ROG Phone 8: 6,78-дюймовий дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 і батарея на 5500 мАгодAsus Zenfone 11 Ultra багато в чому схожий на серію ROG Phone 8: 6,78-дюймовий дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 і батарея на 5500 мАгод

Також повідомляється про наявність процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 512 ГБ вбудованої пам’яті UFS 4.0. На задній панелі розташована потрійна камера з 50-мегапіксельним основним модулем на базі сенсора IMX890,32-мегапіксельним телефото модулем з 3-кратним зумом і 13-мегапіксельним надширококутним модулем. У вирізі дисплея розташувалася 32-мегапіксельна фронтальна камера. Місткість акумулятора заявлена на рівні 5500 мАгод. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 65 Вт і бездротове заряджання потужністю 15 Вт.

Asus Zenfone 11 Ultra будет во многом похож на серию ROG Phone 8: 6,78-дюймовый дисплей, Snapdragon 8 Gen 3 и батарея на 5500 мАч

Zenfone 11 Ultra буде доступний у кольорах Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green та Desert Sienna.

Джерело: gsmarena

Loading comments...

Новини партнерів

Накопичуєте та отримуєте 4% річних. Як «Збірка» від Sense Bank допомагає збирати гроші
Ви можете інвестувати в іспанську віллу та мати 17,1% річних. Внески – від €810
VARUS збільшив продажі на 150%. Як в цьому допомогла онлайн-оплата від Tranzzo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати