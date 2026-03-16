Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад
Pixelpaw Labs

Індійська компанія Pixelpaw Labs з Бангалора представила футуристичну мишу, яка розкладається навпіл та перетворюється на геймпад.


На перший погляд, пристрій майже не відрізняється від традиційних мишей, хоча й має широку нижню частину та без колесика для скролінгу. Однак це дозволяє миші розділятись навпіл та перетворюватись в ігровий контролер, що складається з двох частин.

Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад
Pixelpaw Labs

У вигляді контролера миша дуже схожа на геймпади для VR-гарнітур, вона має джойстик, кнопки, D-pad та тригери. Замість центрального колесика для скролінгу посередині,  на лівій клавіші є містка сенсорна смуга, яка під час натискання виконує ту саму функцію.

Загалом миша має 18 кнопок, включно з кнопкою “Шар”, яка перетворює будь-яке натискання у другу команду, подвоюючи кількість функцій, якими можна керувати за допомогою цієї миші. За повної зарядки через USB-C миша здатна автономно працювати упродовж 72 годин. Вона також може під’єднуватись до трьох пристроїв через Bluetooth.


Її також можна використовувати як адаптер з ПК для зниження затримки у змагальних іграх. Оптичний сенсор з роздільною здатністю 16K DPI та частотою оновлення  1 тис. Гц гарантує точний ввод, а відповідний застосунок дозволяє налаштувати функції кожної кнопки.

Наразі у Pixelpaw Labs також розробляють конектор Phasegrip, який перетворюватиме телефон на портативну консоль. Це кріплення з’єднуватиметься з обома половинками контролера та висуватиметься, утримуючи телефон, подібно до телескопічних контролерів Razer, Gamesir або Backbone.

Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад
Pixelpaw Labs

Це дуже цікава ідея, особливо для тих, хто багато подорожує, оскільки позбавляє необхідності мати при собі окремий геймпад. Конструкція Phase все ще перебуває на стадії патенту і треба багато зробити, перш ніж пристрій з’явиться у продажу. Це включає перевірку конструкції обладнання, підготовку прес-форм для лиття пластикових деталей, сертифікацію та випробування відповідно до нормативних вимог, контроль якості дослідної партії та, нарешті, серійне виробництво.

З огляду на це, пристрій може з’явитись на ринку не раніше, ніж за 9-10 місяців. Pixelpaw планує збирати кошти на Kickstarter. Роздрібна ціна складатиме $159, а терміни доставки — з грудня 2026 по січень 2027 року. Спочатку доставка здійснюватиметься клієнтам у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Австралії, Японії та Сінгапурі, а потім, залежно від попиту, — і в інші країни.

Раніше ми писали, що Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями. Sony працює над тим, щоб позбутися проблем з заряджанням контролерів на PlayStation — компанія подала патент на нову технологію.

Джерело: NewAtlas; Pixelpaw Labs

