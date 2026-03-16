Індійська компанія показала мишу, що розкладається у геймпад

Індійська компанія Pixelpaw Labs з Бангалора представила футуристичну мишу, яка розкладається навпіл та перетворюється на геймпад.





На перший погляд, пристрій майже не відрізняється від традиційних мишей, хоча й має широку нижню частину та без колесика для скролінгу. Однак це дозволяє миші розділятись навпіл та перетворюватись в ігровий контролер, що складається з двох частин.

У вигляді контролера миша дуже схожа на геймпади для VR-гарнітур, вона має джойстик, кнопки, D-pad та тригери. Замість центрального колесика для скролінгу посередині, на лівій клавіші є містка сенсорна смуга, яка під час натискання виконує ту саму функцію.

Загалом миша має 18 кнопок, включно з кнопкою “Шар”, яка перетворює будь-яке натискання у другу команду, подвоюючи кількість функцій, якими можна керувати за допомогою цієї миші. За повної зарядки через USB-C миша здатна автономно працювати упродовж 72 годин. Вона також може під’єднуватись до трьох пристроїв через Bluetooth.





Її також можна використовувати як адаптер з ПК для зниження затримки у змагальних іграх. Оптичний сенсор з роздільною здатністю 16K DPI та частотою оновлення 1 тис. Гц гарантує точний ввод, а відповідний застосунок дозволяє налаштувати функції кожної кнопки.

Наразі у Pixelpaw Labs також розробляють конектор Phasegrip, який перетворюватиме телефон на портативну консоль. Це кріплення з’єднуватиметься з обома половинками контролера та висуватиметься, утримуючи телефон, подібно до телескопічних контролерів Razer, Gamesir або Backbone.

Це дуже цікава ідея, особливо для тих, хто багато подорожує, оскільки позбавляє необхідності мати при собі окремий геймпад. Конструкція Phase все ще перебуває на стадії патенту і треба багато зробити, перш ніж пристрій з’явиться у продажу. Це включає перевірку конструкції обладнання, підготовку прес-форм для лиття пластикових деталей, сертифікацію та випробування відповідно до нормативних вимог, контроль якості дослідної партії та, нарешті, серійне виробництво.

З огляду на це, пристрій може з’явитись на ринку не раніше, ніж за 9-10 місяців. Pixelpaw планує збирати кошти на Kickstarter. Роздрібна ціна складатиме $159, а терміни доставки — з грудня 2026 по січень 2027 року. Спочатку доставка здійснюватиметься клієнтам у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Франції, Нідерландах, Австралії, Японії та Сінгапурі, а потім, залежно від попиту, — і в інші країни.

Джерело: NewAtlas; Pixelpaw Labs