Audi RS e-tron GT Performance – «ракета» потужністю 925 к.с., що розганяється до «сотні» за 2,4 с. Дорого!

Audi представила свій найпотужніший серійний автомобіль – електричний RS e-tron GT Performance.

Перша повністю електрична модель у лінійці RS оснащена парою потужних електродвигунів – по одному на кожній осі. Задній двигун, нещодавно розроблений агрегат, може похвалитися вражаючою потужністю 415 кВт (556 к.с.), а передній — 252 кВт (338 к.с.). У сукупності вони видають 680 кВт (925 к.с. або 912 к.с. у режимі Launch Control), офіційно розганяючи RS e-tron GT від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди. Перші тести вже довели, що електромобіль легко перевершує офіційний показник та демонструє динаміку 2,4 секунди. Такий результат зафіксували лише після кількох заїздів.

Задній двигун був перероблений, щоб він став легшим і компактнішим. Це дозволило заощадити 10 кг у порівнянні з попередніми розробками.

Audi RS e-tron GT Performance отримує енергію від батареї місткістю 105 кВтгод, що забезпечує запас ходу до 533 км. Автомобіль підтримує зарядку до 320 кВт постійного струму, що дозволяє заряджати акумулятор від 10% до 80% всього за 18 хвилин.

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Новинка також може похвалитися найсучаснішою системою керування температурою, яка забезпечує оптимальну продуктивність навіть у складних умовах. Ця система інтелектуально керує температурою батареї, двигунів і салону, забезпечуючи високу ефективність водіння без перегріву.

Інженери приділили чимало уваги вдосконаленій системі підвіски. Стандартна пневматична підвіска з 2-камерною/2-клапанною технологією забезпечує оптимальний баланс комфорту та спортивності, тоді як опціональна система активної підвіски забезпечує кращу керованість із вибірковим керуванням коліс.

У салоні RS e-tron GT Performance пропонує сидіння, що регулюються у 18 напрямках, з матовими карбоновими вставками та строчкою Serpentine Green.

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Ціна Audi RS e-tron GT Performance починається від €160,5 тис., а з додатковими опціями цей динамічний електромобіль сягає ціни €220 тис.

Джерело: arenaev