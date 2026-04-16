Продуктивність AMD Ryzen 9 9950X3D2 оцінили у перших тестах

Флагманський процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2 з’явився в попередніх результатах тестів HWBOT ще до офіційного релізу.





На HWBOT з’явилась сторінка, присвячена цьому процесору, який має стати першим користувацьким CPU AMD з двома 3D V-Cache. Офіційний реліз Ryzen 9 9950X3D2 запланований на 22 квітня.

Скриншоти демонструють його результати у 4 тестах на продуктивність однієї й тієї самої системи. Зокрема, у тесті Cinebench 2026 CPU Multi Thread результат у багатоядерному режимі склав 9246 балів, а в одноядерному — 746 балів. У тесті Cinebench R23 Multi Core результат склав 38579 балів. У тесті 7-Zip показник продуктивності склав 227919 MIPS.

Система використовувала материнську плату ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI, 32 ГБ ОЗП Kingston DDR5-6000, відеокарту Radeon RX 7900 XTX та ОС Windows 11 25H2. CPU-Z продемонструвало показник TDP 200 Вт, що відповідає заявленим AMD характеристикам 9 9950X3D2.





На графіках бенчмарків можна побачити, що у тестах Cinebench частота трохи перевищувала 5,19 ГГц. Енергоспоживання досягло 216 Вт в Cinebench 2026 та 220 Вт в Cinebench R23. Найвища температура сягала 95–96 °C.

Вочевидь, потенціал цього процесора обмежувався системою охолодження, яка використовувалась. Який саме кулер використовувався не вказується, однак його виявилось недостатньо для 16-ядерного процесора з 32 потоками, якому необхідно охолоджувати 2 CCD-чипи. Це вказує, що кулер не запобіг тротлингу процесора.

Раніше ми писали, що напередодні релізу процесорів AMD Ryzen 9 9950X3D2 з’явились перші роздрібні ціни від продавців в Канаді та Великій Британії. AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і TDP 200 Вт.

