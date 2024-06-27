Google Translate вивчив ще 110 мов завдяки штучному інтелекту — включно з кримськотатарською

Google додала 110 нових мов до свого перекладача — раніше він підтримував загалом 133 мови, тож це великий прогрес для сервісу.
Для навчання фахівці Google використали мовну модель PaLM 2 AI, й зазначається, що особливо добре йшов процес з мовами, які були пов’язані з тими, що перекладач знав раніше. Наприклад, мови «близькі до хінді, як-от авадхі та марваді, і французькі креольські, як-от сейшельська креольська та маврикійська креольська»
Також оновлений перелік мов включає кримськотатарську – тюркську мову, рідну мову кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO. У січні 2023 року в Україні було створено Національну комісію з питань кримськотатарської мови, що має її захищати.
У перелік потрапила й кантонська, яка «тривалий час була однією з найбільш жаданих нових мов для Google Translate». Це одна з говірок, що з’явилася в Кантоні (французька назва Гуанчжоу) — часто визначається як окрема мова китайської мовної групи сино-тибетської мовної сім’ї й використовує традиційну китайську писемність (на відміну від мандаринської мови, стандартизація кантонської не завершена, що ускладнює її вивчення).
Ісаак Касвелл із Google у дописі в блозі. додає, що «приблизно чверть нових мов Google Translate походить з Африки».
Також більшістю мов, які відтепер підтримує перекладач, розмовляє принаймні один мільйон людей, тоді як «декілька», за словами Касвелла, використовують для спілкування сотні мільйонів людей.
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