Новини Софт 27.06.2024 о 11:12 comment views icon

Google Translate вивчив ще 110 мов завдяки штучному інтелекту — включно з кримськотатарською

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Google додала 110 нових мов до свого перекладача — раніше він підтримував загалом 133 мови, тож це великий прогрес для сервісу.

Для навчання фахівці Google використали мовну модель PaLM 2 AI, й зазначається, що особливо добре йшов процес з мовами, які були пов’язані з тими, що перекладач знав раніше. Наприклад, мови «близькі до хінді, як-от авадхі та марваді, і французькі креольські, як-от сейшельська креольська та маврикійська креольська»

Авадхі, марварі та кантонська — Google Translate вивчив ще 110 мов завдяки штучному інтелекту

Також оновлений перелік мов включає кримськотатарську – тюркську мову, рідну мову кримських татар. Сьогодні кримськотатарська належить до мов, що потребує додаткового захисту за класифікацією UNESCO. У січні 2023 року в Україні було створено Національну комісію з питань кримськотатарської мови, що має її захищати.

У перелік потрапила й кантонська, яка «тривалий час була однією з найбільш жаданих нових мов для Google Translate». Це одна з говірок, що з’явилася в Кантоні (французька назва Гуанчжоу) — часто визначається як окрема мова китайської мовної групи сино-тибетської мовної сім’ї й використовує традиційну китайську писемність (на відміну від мандаринської мови, стандартизація кантонської не завершена, що ускладнює її вивчення).

Ісаак Касвелл із Google у дописі в блозі. додає, що «приблизно чверть нових мов Google Translate походить з Африки».

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School.
Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних!
Дізнатися більше

Також більшістю мов, які відтепер підтримує перекладач, розмовляє принаймні один мільйон людей, тоді як «декілька», за словами Касвелла, використовують для спілкування сотні мільйонів людей.

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати