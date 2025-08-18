Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

Система живлення та ПК користувача / Reddit

Власник NVIDIA RTX 5090 продемонстрував систему живлення, яка виключає інциденти роз’ємами відеокарт. І це не маленькі запобіжники на кабелі.

У повідомленні “RTX 5090, Заходи боротьби з термічним пошкодженням роз’єму” користувач Reddit Electronic_Ear6797 показав на систему живлення для відеокарт, яка здається справді ретельно підготованою. “Блок живлення комп’ютера автоматично вимкнеться у разі перевантаження по струму” — йдеться у повідомленні. Також автор поділився скриншотами моніторингу її роботи та надав список залучених компонентів. Втім, він не залишив якогось опису роботу системи.

У переліку, крім відеокарти Zotac Gaming GeForce RTX 5090 AMP Extreme Infinity, блоку живлення Corsair HXi Series HX1500i та кабелю Corsair 12VHPWR CP-8920331, є контролер Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-16MR/DT, аналоговий блок Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-4AD×2, датчик струму QNHCK2-16×6 та силове реле G7L-2A-B DC24 (64-3375-02).

Хоча деякі коментатори оцінили вигляд та склад системи, інші були менш захоплені. Вони запитували, у чому перевага системи перед звичайними запобіжниками або чому недостатньо використання одного з готових рішень WireView від Thermal Grizzly.

Раніше ITC.ua повідомляв про саморобні системи запобіжників для кабелів живлення відеокарт. Тоді коментатори пропонували більш ретельні системи, зокрема автомобільні запобіжники на 10 A. Випадки загоряння NVIDIA RTX 5090 все ще трапляються, і не всі з них стосуються кабелів живлення.