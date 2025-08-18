banner
Новини Технології 18.08.2025 comment views icon

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням
Система живлення та ПК користувача / Reddit

Власник NVIDIA RTX 5090 продемонстрував систему живлення, яка виключає інциденти роз’ємами відеокарт. І це не маленькі запобіжники на кабелі.

У повідомленні “RTX 5090, Заходи боротьби з термічним пошкодженням роз’єму” користувач Reddit Electronic_Ear6797 показав на систему живлення для відеокарт, яка здається справді ретельно підготованою. “Блок живлення комп’ютера автоматично вимкнеться у разі перевантаження по струму” — йдеться у повідомленні. Також автор поділився скриншотами моніторингу її роботи та надав список залучених компонентів. Втім, він не залишив якогось опису роботу системи.

У переліку, крім відеокарти Zotac Gaming GeForce RTX 5090 AMP Extreme Infinity, блоку живлення Corsair HXi Series HX1500i та кабелю Corsair 12VHPWR CP-8920331, є контролер Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-16MR/DT, аналоговий блок Mitsubishi Electric MELSEC FX3UC-4AD×2, датчик струму QNHCK2-16×6 та силове реле G7L-2A-B DC24 (64-3375-02).

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

Хоча деякі коментатори оцінили вигляд та склад системи, інші були менш захоплені. Вони запитували, у чому перевага системи перед звичайними запобіжниками або чому недостатньо використання одного з готових рішень WireView від Thermal Grizzly.

Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займаннямАвтомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займаннямАвтомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням

Раніше ITC.ua повідомляв про саморобні системи запобіжників для кабелів живлення відеокарт. Тоді коментатори пропонували більш ретельні системи, зокрема автомобільні запобіжники на 10 A. Випадки загоряння NVIDIA RTX 5090 все ще трапляються, і не всі з них стосуються кабелів живлення.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Як Founders Edition: MSI випустила NVIDIA RTX 5080 з двостороннім кулером
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Перший огляд NVIDIA RTX 5050 — Intel Arc B580 швидша
Подвійний X3D: AMD готує Ryzen 9000 з 192 МБ 3D V-Cache та TDP 200 Вт
NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X
Дві NVIDIA RTX 3090 за $650, замість 3080 — комусь на eBay пощастило на +$1000
AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процесора, 48 ядер GPU Xe3, але може не вийти
В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon
Процесор за $12 800: тест AMD Threadripper PRO 9995WX в Geekbench
Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копій Doom одночасно — або ж 8 копій Crysis
NVIDIA розповіла, чому десктопні RTX 5050 отримали GDDR6, а ноутбучні мають GDDR7 — пояснення таке собі
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Q-Code 92: збірка ПК за $20 000 не працює попри численні заміни компонентів, включно з материнською платою
Micron представила перший у світі SSD PCI 6.0 зі швидкістю 28 000 МБ/с та накопичувач на 245 ТБ
INNO3D представила однослотові NVIDIA RTX 5090 та 5080 з водяним охолодженням
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
«Невразливий»: екран Nintendo Switch 2 випробували 50 ударами розвідним ключем
«1080 Ti мала бути зіркою, а RTX 5050 вкрала шоу»: ютубер хотів довести перевагу старого флагмана, але вийшло навпаки
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати