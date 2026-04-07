Intel працює над новими процесорами під кодовою назвою Serpent Lake, які можуть стати першими чипами з графічним блоком NVIDIA RTX. Паралельно з’явилися деталі про наступне покоління продуктивних ядер з архітектурою Copper Shark.
Intel Serpent Lake: ставка на GPU NVIDIA RTX
За попередніми даними, Serpent Lake стане окремою гілкою процесорів, пов’язаною з лінійкою Titan Lake. Це система-на-чипі з архітектурою, схожим на рішення класу Halo, які орієнтуються на максимальну продуктивність у компактному форматі.
Головна особливість полягає у використанні GPU-блоку на базі технологій NVIDIA RTX. Точна конфігурація поки невідома, але очікується, що до моменту релізу (орієнтовно 2028-2029 роки) чип отримає графіку на архітектурі рівня Rubin або її наступника. Це означає, що вперше в SoC від Intel може з’явитися чиплет з GPU класу NVIDIA RTX, а не власна інтегрована графіка.
Intel Razer Lake, Titan Lake і далі
Раніше стало відомо, що Razer Lake-AX стане першим поколінням SoC Intel, яке напряму конкуруватиме з рішеннями AMD класу Halo. Ці чипи очікуються як наступники Nova Lake приблизно у 2027-2028 роках.
Після них з’явиться рішення Titan Lake, а ще пізніше — Hammer Lake. Саме після цього етапу на ринку може дебютувати Serpent Lake як окрема і більш експериментальна платформа.
Copper Shark і Golden Eagle: нові ядра замість уніфікації
Ще одна важлива деталь стосується нової архітектури продуктивних ядер (P-Core) під назвою Copper Shark. Для енергоефективних ядер (E-Core) готують архітектуру Golden Eagle.
Раніше ходили чутки, що Intel планує перейти до уніфікованої архітектури ядер, де P-Core і E-Core об’єднають в єдине універсальне рішення. Але нові дані свідчать, що компанія поки не відмовляється від сформованого підходу з окремими типами ядер.
Також згадується, що для тестування SoC Razer Lake-AX використовується сокет BGA 4326. Це той самий процесорний роз’єм, який раніше застосовували для оцінки Nova Lake-AX перед тим, як цей проєкт скасували.
Якщо ці плани реалізуються, Intel може кардинально змінити ринок процесорів, об’єднавши в одному чипі продуктивність обчислювальних ядер x86 з графікою NVIDIA RTX. Це допоможе компанії конкурувати з APU AMD.
Джерело: wccftech
