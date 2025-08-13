banner
NVIDIA RTX 5090 спалахнула під час гри у Battlefield 6 — це був не роз'єм живлення

Андрій Русанов

Редактор новин

EA / Gamer.com.tw

Battlefield 6 запалила NVIDIA RTX 5090 у буквальному сенсі — відеокарта виробництва Zotac горіла 10 секунд. Цього разу проблема була глибшою, ніж роз’єми живлення, теж буквально.

На тайванському форумі Gamer.com.tw користувач york4517 розповів про випадок з відеокарту Zotac RTX 5090 AMP Extreme, яка загорілася під час ігрової сесії у відкритій бета-версії Battlefield 6. Гравець помітив яскравий спалах та запах горілого всередині ПК, зображення на екрані застигло. Загоряння відеокари тривало близько 10 с, внаслідок чого вона локально почорніла та оплавилася. Материнська плата та SSD також зазнали ушкоджень, почорніли навіть трубки рідинного охолодження.

На фото можна побачити сильні обпали навколо нижнього краю, зі сторони материнської плати. UNIKO’s Hardware, котрий повідомив про інцидент, пов’язує загоряння з лінією живлення підсистеми пам’яті MSVDD та підозрює коротке замикання MOSFET або обрив фази в цій області. Оглядач пише, що вже бачив два подібних випадки, один з них з відеокартою Zotac. Характер ушкоджень на фотографіях свідчить про швидкий локальний збій живлення, який пропалив доріжки й компоненти навколо.

Варто зазначити, що цього разу згорів не роз’єм живлення, як у багатьох попередніх випадках з RTX 5090. Втім, вже траплялися випадки, не пов’язані з роз’ємом напряму. Одна з відеокарт зазнала перегорання конденсатора або фази VRM, при цьому 12-вольтовий роз’єм теж залишився цілим. Цього разу не обійшлося без дій користувача, оскільки він підтвердив, що відеокарта працювала зі зниженою напругою. Але це розповсюджене налаштування, котре зазвичай не веде загоряння.

Власник згорілої карти одразу зацікавився питаннями гарантії. Оскільки ПК був придбаний у збірці, майстерня наразі координує роботу з дистриб’ютором та місцевим агентом Zotac щодо її перевірки, рішення про заміну чи компенсацію поки не ухвалене. SSD, який також був пошкоджений, розглядається окремо.

Коментатори на форумі зазначають, що напруга за замовчанням на відеокартах агресивно зростає та досягає 1,1 В з великим навантаженням і 1,03 В навіть під час помірного використання. Видалення NVIDIA схеми балансування навантаження струму, здається, ще більше дестабілізує розподіл живлення, спричиняючи нерівномірний потік струму та пере перегрівання внаслідок цього. Як повідомляє Tom’s Hardware, Zotac поки не прокоментувала цей випадок. VideoCardz зазначає, що відеокарти Zotac RTX 5090 оснащені індикатором безпеки, призначеним для повідомлення про будь-які потенційні проблеми з підключенням.

