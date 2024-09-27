«Автономне» водіння Tesla Full Self-Driving потребує втручання кожні 21 км, — незалежне тестування

Систему Tesla Full Self-Driving протестувала незалежна компанія AMCI. «Автономне» керування авто потребує ручного коригування в середньому кожні 21 км.

Одне з найбільших занепокоєнь щодо програми Tesla з повного самостійного водіння під наглядом полягає в тому, що автовиробник завжди відмовлявся ділитися даними про кількість необхідних втручань та й взагалі якоюсь статистикою щодо Full Self-Driving протягом трьох років. Автовласники повинні покладатися на неофіційні спостереження та краудсорсингові дані.

«Якби дані справді вражали, Маск би вибухнув ними на X. Те, що він утримується, багато про що говорить», — один з коментарів в інтернеті.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск позитивно відгукувався про ці спостереження, попри те, що їхні результати не можна назвати надто хорошими. Наприклад, понад 22500 км краудсорсингових даних для версій ПЗ FSD v12.5.1 показують в середньому 50 км між втручаннями та 280 км між критичними втручаннями.

Незалежна компанія AMCI Testing займається тестуванням автомобілів. Персонал AMCI проїхав понад 1600 км з FSD 12.5.1 і 12.5.3 у 2024 на Model 3 у різних умовах водіння. Результати виявилися навіть гіршими, ніж вважали більшість критиків FSD. Компанія повідомляє про понад 75 втручань або в середньому раз на кожні 21 км. AMCI поділилася серією відео про деякі дії та помилки системи Tesla.

Тестувальники визнають, що система FSD від Tesla вражає під час перших спроб, але попереджає, що емоційний захват, який може отримати водій, може привести до послаблення уваги та небезпечних ситуацій. Гай Мангіамеле, директор AMCI Testing, пояснює:

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«Не можна заперечувати, що FSD 12.5.1 вражає завдяки багатьом захопливим відгукам, які система справді отримує. Але її удавана безпомилковість у перші п’ять хвилин породжує почуття обожнювання, яке неминуче призводить до небезпечного самовдоволення. Ситуації, коли водії їдуть з увімкненим FSD та руками на колінах або далеко від керма, є неймовірно небезпечними. Як можна на відео, найбільш критичні моменти прорахунку FSD тривають долі секунди, і навіть професійні водії з випробувальним мисленням повинні зосередити увагу». «Що найбільше бентежить непередбачуваністю, так це те, що ви можете спостерігати, як FSD успішно проходить певний сценарій багато разів, часто на одній і тій самій ділянці дороги чи перехресті, лише для того, щоб наступного разу зазнати незрозумілої невдачі. Чи це брак обчислювальної потужності, проблема з буферизацією, коли автомобіль «відстає» від обчислень, чи якась дрібна деталь навколишньої оцінки, неможливо знати. Ці невдачі найпідступніші. Але також трапляються постійні збої, пов’язані з простою неадекватністю програми, як-от лише зміна початкової смуги руху до виїзду з автостради за мізерну десяту милі до самого виїзду, що заважає системі та ставить під сумнів загальну якість її базового програмування».

AMCI повідомляє, що наступного тижня буде опубліковано ще одну серію відео з перших 1000 миль на FSD, і компанія планує перевірити майбутні оновлення. Журналіст Electrek Фред Ламберт каже, що тестував Tesla FSD v12.5.2 та отримав результати, подібні до наведених компанією.

Джерело: Electrek

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