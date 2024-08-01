Tesla Model S вбила мотоцикліста під керуванням автопілота (FSD), — слідство

Слідство встановило, що авто Tesla Model S 2022 року, яке у квітні збило в США мотоцикліста зі смертельним наслідком, перебувало в режимі самостійного водіння.

Слідчі з патрульної служби штату Вашингтон зробили це відкриття після завантаження інформації з реєстратора подій, як повідомляє речник служби капітан Дейон Гловер. За його словами, слідство все ще триває, прокурор округу Снохоміш визначає, чи будуть висунуті звинувачення у цій справі

Після аварії в передмісті приблизно за 24 км на північний схід від Сіетла водій казав патрульному, що він використовував систему автопілота Tesla, і дивився у свій мобільний телефон, поки авто рухалася.

«Наступним, що він зрозумів, був удар, машина похитнулася вперед, коли він розганявся та зіткнувся з мотоциклом попереду», — йшлося у документі про ймовірну причину.

56-річний водій був заарештований у межах розслідування вбивства «на основі зізнання неуважності до керування автомобілем у режимі автопілота та відвертання уваги на мобільний телефон під час руху». Мотоцикліст, 28-річний Джеффрі Ніссен, зі Стенвуда, штат Вашингтон, знаходився під автомобілем і був оголошений мертвим на місці події.

Смерть Ніссена є щонайменше другою в США, пов’язаною з системою Tesla Full Self Driving. Усього було виявлено 75 аварій за її участі, проте точно не відомо, чи сталися вони з вини системи.

Tesla стверджує, що наразі жодна система не може вести авто повністю самостійно. Людина-водій повинна пильнувати та бути в змозі перейняти керування у будь-який момент.

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив минулого тижня, що Full Self Driving має працювати без нагляду людини до кінця цього року. Компанія вже кілька років обіцяє створити парк роботаксі. Під час телефонної конференції щодо прибутків Tesla Маск він визнав, що його прогнози щодо цього питання «в минулому були надто оптимістичними».

Ілон Маск каже, що Tesla представить роботаксі на заході 10 жовтня. Захід було відкладено з 8 серпня, щоб внести зміни в автомобіль. Раніше Маск казав інвесторам, що Tesla — це не тільки автомобільна компанія, а більше компанія з робототехніки та штучного інтелекту. Багато інвесторів вклали в неї гроші, виходячи з довгострокових перспектив роботизованих технологій. Маск рекламував безпілотні засоби як каталізатор зростання для Tesla після того, як наприкінці 2015 року Full Self Driving надійшла в продаж.

Джерело: Associated Press

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