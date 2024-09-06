У Tesla щось пішло не так: запуск Full Self-Driving в Європі та Китаї відкладається на 2025 рік

Раніше цього року генеральний директор Tesla Ілон Маск неодноразово заявляв, що компанія готується вивести функцію Full Self-Driving (FSD) на європейський і китайський ринки до кінця 2024 року. Однак, схоже, щось пішло не так, і у Tesla виникла затримка.

Як свідчить офіційний звіт команди Tesla зі штучного інтелекту, автовиробник, ймовірно, запустить FSD в Європі та Китаї у першому кварталі 2025 року. Про це йдеться в публікації в соцмережі X, де розкривається дорожня карта виходу функції Full Self-Driving.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-… — Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024

Звичайно, вихід FSD в Європі та Китаї відбудеться, якщо все піде за планом, і Tesla отримає всі регулятивні дозволи на обох ринках. Ілон Маск уже кілька разів відвідував Китай, щоб отримати зелене світло від місцевого уряду на спробу запустити автономне управління вже у вересні цього року. Але плани, вочевидь, змінилися.

У будь-якому випадку, дозвіл на використання FSD важливий для компанії, оскільки це може збільшити продажі в Китаї. Наразі Tesla продає пакет FSD за 64 тис. юанів (€8300), тоді як EAP (Advanced Autopilot) коштує половину цієї ціни. Але його принаймні можна використовувати в країні.

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На додаток до регуляторних обмежень, Tesla може зіткнутися з іншими проблемами в Китаї, такими як величезна кількість електричних скутерів та інших немоторизованих транспортних засобів. Вони використовують ті самі автомобільні смуги, що й решта транспортних засобів. Тому FSD може зіткнутися з проблемами з транспортними засобами в жвавих китайських містах.

Джерело: arenaev

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