У Tesla щось пішло не так: запуск Full Self-Driving в Європі та Китаї відкладається на 2025 рік

Раніше цього року генеральний директор Tesla Ілон Маск неодноразово заявляв, що компанія готується вивести функцію Full Self-Driving (FSD) на європейський і китайський ринки до кінця 2024 року. Однак, схоже, щось пішло не так, і у Tesla виникла затримка.

Як свідчить офіційний звіт команди Tesla зі штучного інтелекту, автовиробник, ймовірно, запустить FSD в Європі та Китаї у першому кварталі 2025 року. Про це йдеться в публікації в соцмережі X, де розкривається дорожня карта виходу функції Full Self-Driving.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap:

September 2024

– v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

– v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

– Actually Smart Summon

– Cybertruck Autopark 📐

– Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-…

— Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024