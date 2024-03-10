Авторів одного з головних претендентів на «Оскар» звинуватили в плагіаті

12 січня сценарист Саймон Стівенсон («Лука», «Пригоди Паддінгтона 2») надіслав електронний лист до Гільдії сценаристів США (WGA) з проханням організувати дзвінок для обговорення важливого питання. Згодом він звинуватив авторів фільму The Holdovers в плагіаті його сценарію «рядок за рядком».

Саймон Стівенсон говорить про свій сценарій до драми Frisco. В центрі її сюжету перебуває втомлений життям дитячий лікар середнього віку та 15-річний пацієнт, за яким він доглядає. Водночас фільм The Holdovers, сценарій до якого написав Девід Хемінгсон – це драма, що обертається навколо втомленого світом вчителя школи-інтернату середнього віку та 15-річний учень, за яким він змушений доглядати.

The Holdovers від режисера Олександра Пейна отримав 5 номінацій на премію «Оскар», в тому числі як найкращий фільм та за найкращий оригінальний сценарій. Ця картина вважається фаворитом та має всі шанси отримати нагороди під час церемонії, яка проходитиме у ніч на 11 березня. Що цікаво, голосування вже завершено, тому звинувачення в плагіаті напередодні оголошення вже ніяк не вплинуть на результати.

В основі скарги Стівенсона лежить твердження про те, що Олександр Пейн мав доступ до сценарію Frisco як у 2013 році, так і наприкінці 2019 року ─ безпосередньо перед тим, як Пейн звернувся до Хемінгсона щодо співпраці над проєктом. Це твердження підтверджується електронними листами за участю кількох голлівудських агентств і продюсерів.

Хоча Хемінгсон вказаний єдиним сценаристом фільму The Holdovers, Пейн визнав у кількох інтерв’ю, що він сформував сценарій. Хемінґсон має нетипову траєкторію кар’єри для номінанта на «Оскар». Він працював адвокатом у сфері розваг у Loeb & Loeb, перш ніж стати телевізійним сценаристом у середині 90-х. The Holdovers став його дебютом у повнометражному фільмі.

Пейн і Хемінгсон почали працювати разом над The Holdovers невдовзі після того, як Пейн вдруге прочитав сценарій Frisco, але він виявився «не зовсім тим, що він шукає».

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Саймон Стівенсон протягом двох місяців намагався привернути увагу Гільдії сценаристів США до цієї проблеми, надсилаючи електронні листи та проводячи дзвінки. Він стверджував, що сценарій скопійовано фактично рядок за рядком, а сцени у номінанті на «Оскар» майже не зазнали змін.

«Під «значущою цілісністю» я маю на увазі буквально все: історію, персонажів, структуру, сцени, діалоги, усе», ─ написав він в одному з електронних листів.

Під час висування своїх аргументів Стівенсон стверджував, що в The Holdovers є лише кілька елементів, які не мають жодного відношення до Frisco.

Однак звернення не мали результату. Йому відповіли, що WGA не буде втручатися в цю справу, та дали зрозуміти, що це не проблема гільдії, хоча Стівенсон, Хемінгсон і Пейн є її членами, а The Holdovers також номінований на нагороду WGA. У Гільдії сценаристів США порадили Стівенсону звертатись до суду:

«Позов до суду залишається найбільш прийнятним варіантом за цих обставин»

Джерело: variety

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