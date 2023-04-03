Розробники Tor анонсували безпечний браузер Mullvad – клон FireFox з власним VPN, орієнтований на конфіденційність

Автори анонімної мережі та захищеного браузера Tor випустили орієнтований на конфіденційність браузер Mullvad, що працює через однойменний VPN. Браузер доступний для Windows, Mac та Linux.

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Основна мета браузера Mullvad – ускладнити рекламодавцям та іншим компаніям відстеження в інтернеті. Це досягається шляхом скорочення «відбитків» браузера – метаданих, що збираються сайтами для ідентифікації пристрою. Mullvad маскує ці дані, також блокуючи сторонні cookie та трекери. У комплект входять кілька встановлених плагінів, які допомагають мінімізувати «слід», що залишається.

По суті Mullvad є клоном FireFox, як і браузер Tor. На FireFox просунутий користувач може налаштувати такий самий рівень захисту. Браузер дозволяє отримати максимальний рівень «невидимості» відразу після установки, без довгої метушні з налаштуваннями. Також Mullvad зручніший та доброзичливий до користувача, ніж Tor, який не завжди добре працює зі звичайними сайтами.

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За словами авторів, новий браузер дуже схожий на браузер Tor, його головна відмінність – підключення до інтернету через VPN, а не через мережу Tor. Сервіс VPN Mullvad надає доступ, у тому числі й до onion-сайтів, але не є обов’язковим – можна використовувати будь-який інший.

Браузер Mullvad Також має деякі особливості використання. Ймовірно, не всі сайти будуть нормально відкриватися в ньому – в першу чергу, через налаштування конфіденційності.

Джерело: The Verge