Розробники Tor анонсували безпечний браузер Mullvad – клон FireFox з власним VPN, орієнтований на конфіденційність

Автори анонімної мережі та захищеного браузера Tor випустили орієнтований на конфіденційність браузер Mullvad, що працює через однойменний VPN. Браузер доступний для Windows, Mac та Linux.
Основна мета браузера Mullvad – ускладнити рекламодавцям та іншим компаніям відстеження в інтернеті. Це досягається шляхом скорочення «відбитків» браузера – метаданих, що збираються сайтами для ідентифікації пристрою. Mullvad маскує ці дані, також блокуючи сторонні cookie та трекери. У комплект входять кілька встановлених плагінів, які допомагають мінімізувати «слід», що залишається.
По суті Mullvad є клоном FireFox, як і браузер Tor. На FireFox просунутий користувач може налаштувати такий самий рівень захисту. Браузер дозволяє отримати максимальний рівень «невидимості» відразу після установки, без довгої метушні з налаштуваннями. Також Mullvad зручніший та доброзичливий до користувача, ніж Tor, який не завжди добре працює зі звичайними сайтами.
За словами авторів, новий браузер дуже схожий на браузер Tor, його головна відмінність – підключення до інтернету через VPN, а не через мережу Tor. Сервіс VPN Mullvad надає доступ, у тому числі й до onion-сайтів, але не є обов’язковим – можна використовувати будь-який інший.
Браузер Mullvad Також має деякі особливості використання. Ймовірно, не всі сайти будуть нормально відкриватися в ньому – в першу чергу, через налаштування конфіденційності.
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Джерело: The Verge