Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах – раніше ним можна було користуватися починаючи з тарифу Premium 2 ТБ за $9,99

Google оголосив, що фірмова функція VPN стала доступною для всіх платних користувачів Google One. Раніше Google VPN був доступний лише підписаним на плани починаючи з Google One Premium.
Базова передплата Google One пропонує 100 ГБ для зберігання даних, план Premium пропонує 2 ТБ. Для користувачів, які зберігають безкоштовно до 15 ГБ, Google VPN все ще залишається недоступним.
Мінімальний тариф Google One, що передбачає послугу, доступний за ціною $1,99 на місяць. Істотна знижка для Google VPN, з огляду на те, що тариф на 2 ТБ коштує $9,99. Послуга працює у 22 країнах на пристроях Android, iOS, Windows та Mac, доступ до VPN можна буде надавати до 5 іншим користувачам в рамках одного тарифного плана Google One. Список країн, де доступний Google VPN:
- Австрія
- Австралія
- Бельгія
- Канада
- Данія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Ісландія
- Ірландія
- Італія
- Японія
- Мексика
- Нідерланди
- Норвегія
- Південна Корея
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Тайвань
- Велика Британія
- США
Для передплатників Google One у США Google представляє нову функцію, яка дозволить користувачам відстежувати свою особисту інформацію в даркнеті. Користувач може створити профіль з інформацією, публікацію якої слід відстежувати – можна додати адресу електронної пошти, фізичну адресу, номер соціального страхування, номер телефону, дату народження та інші дані.
Якщо Google виявить зазначені дані під час сканування, користувач отримає сповіщення з пропозиціями про те, які кроки можна зробити. Звіт про даркнет зараз ексклюзивний для передплатників One, проте буде доступний на всіх рівнях передплати.
Платні користувачі Google One у цих країнах повинні отримати доступ до VPN для своїх облікових записів протягом наступних кількох тижнів.
Вбудований VPN у Microsoft Edge — послуга вже з’явилася у стабільній збірці деяких користувачів та пропонує 1 ГБ безплатного трафіку на місяць