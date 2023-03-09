Новини Софт 09.03.2023 о 11:10

Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах – раніше ним можна було користуватися починаючи з тарифу Premium 2 ТБ за $9,99

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Google оголосив, що фірмова функція VPN стала доступною для всіх платних користувачів Google One. Раніше Google VPN був доступний лише підписаним на плани починаючи з Google One Premium.

Google VPN

Базова передплата Google One пропонує 100 ГБ для зберігання даних, план Premium пропонує 2 ТБ. Для користувачів, які зберігають безкоштовно до 15 ГБ, Google VPN все ще залишається недоступним.

Мінімальний тариф Google One, що передбачає послугу, доступний за ціною $1,99 на місяць. Істотна знижка для Google VPN, з огляду на те, що тариф на 2 ТБ коштує $9,99. Послуга працює у 22 країнах на пристроях Android, iOS, Windows та Mac, доступ до VPN можна буде надавати до 5 іншим користувачам в рамках одного тарифного плана Google One. Список країн, де доступний Google VPN:

  • Австрія
  • Австралія
  • Бельгія
  • Канада
  • Данія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Італія
  • Японія
  • Мексика
  • Нідерланди
  • Норвегія
  • Південна Корея
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Тайвань
  • Велика Британія
  • США

Для передплатників Google One у США Google представляє нову функцію, яка дозволить користувачам відстежувати свою особисту інформацію в даркнеті. Користувач може створити профіль з інформацією, публікацію якої слід відстежувати – можна додати адресу електронної пошти, фізичну адресу, номер соціального страхування, номер телефону,  дату народження та інші дані.

Google VPN

Якщо Google виявить зазначені дані під час сканування, користувач отримає сповіщення з пропозиціями про те, які кроки можна зробити. Звіт про даркнет зараз ексклюзивний для передплатників One, проте буде доступний на всіх рівнях передплати.

Платні користувачі Google One у цих країнах повинні отримати доступ до VPN для своїх облікових записів протягом наступних кількох тижнів.

Вбудований VPN у Microsoft Edge — послуга вже з’явилася у стабільній збірці деяких користувачів та пропонує 1 ГБ безплатного трафіку на місяць

Джерела: Macrumors, The Verge


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