Баг у Twitter відновив багато видалених твітів та ретвітів – компанія мовчить вже 6 днів

Невідома технічна неполадка в Twitter призвела до відновлення безлічі видалених твітів та ретвітів (десятки тисяч в окремих користувачів). Твіти відновилися не пізніше 17 травня, коли користувачі почали писати про це в соціальних мережах. Якщо ви з будь-якої причини видалили свої твіти, або навіть видалили всі (як автор цієї новини на The Verge) – на вас може чекати сюрприз.

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Незрозуміло, що призвело до відновлення: компанія не коментувала подію, користувачам залишається лише гадати. Відновлення зазнали пости різної тематики, зроблені у різний час – від найновіших до 2020 року. Постраждалі “грішать” на сервіси автоматичного видалення твітів, такі як TweetDelete та Redact. Деякі підозрюють переміщення серверів Twitter або інші операції, що спричинили відновлення даних з бекапів.

Незрозумілою є й закономірність відновлення твітів у конкретних користувачів. У деяких випадках масові опитування відзначають масове відновлення, в інших значна частина учасників каже, що їхні повідомлення не були відновлені.

Цілком можливо, комусь все одно, відновляться їх старі твіти чи ні (хоча навіщось вони їх видаляли). Інша річ, якщо користувач, наприклад, дисидент з Туреччини, де Twitter на прохання уряду ввів цензуру під час виборів – від того чи іншого повідомлення може залежати життя і свобода.

Загальна причина події є зрозумілою: численні перебої у роботі соціальної мережі почалися після купівлі її Ілоном Маском та масових звільнень. Twitter зараз абсолютно феєрично відповідає на скарги: журналістам, які звернулися за роз’ясненнями, пресслужба автоматично надсилає емодзі фекалій.