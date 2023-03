Twitter «зламав» єдиний інженер, який відповідає за надійність API – Маск був розлючений

Вчора о 19:00 за київським часом Twitter зіткнувся з технічним збоєм, внаслідок якого на початку неможливо було скопіювати код для вставки, а потім вебінтерфейс соціальної мережі взагалі перестав працювати. Ситуація тривала понад годину, потім сайт Twitter запрацював, а пізніше повернулася і можливість інтегрувати твіти. Виною стало заплановане втручання в API, яке зламало його «крихкий код».

Спочатку спроба отримати код для вставки, а потім і перехід за будь-яким посиланням на Twitter викликав це або схожі повідомлення про помилку:

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Перехід за вказаним посиланням також не працював, викликаючи аналогічне повідомлення про помилку API. У ряді випадків часткова працездатність зберігалася за наявності вже відкритого у вкладці браузера посилання на Twitter. За інформацією Ars Technica, деякі зображення, вбудовані у твіти, були пошкоджені, також були повідомлення про пошкодження TweetDeck..

Техпідтримка Twitter визнала проблему до того, як її було виправлено:

«Деякі частини Twitter можуть працювати не так, як очікувалося. Ми внесли внутрішню зміну, що мала деякі непередбачені наслідки. Зараз ми працюємо над цим та поділимося оновленням, коли її буде виправлено».

Some parts of Twitter may not be working as expected right now. We made an internal change that had some unintended consequences. We’re working on this now and will share an update when it’s fixed. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023

«Ця платформа така тендітна (зітхання). Незабаром її полагодять», — відповів у Twitter Ілон Маск, власник та CEO платформи.

This platform is so brittle (sigh). Will be fixed shortly. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Пізніше він додав, що «невелика зміна API мала величезні наслідки. Стек коду надзвичайно крихкий без поважної причини. Зрештою буде потрібне повне перероблення».

A small API change had massive ramifications. The code stack is extremely brittle for no good reason. Will ultimately need a complete rewrite. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2023

Частина повідомлення про помилку, що стосується «поточного плану API», призвела до поширених припущень про те, що проблема пов’язана з рішенням Twitter стягувати плату за доступ до API. Користувачі припускали: “Твіттер забув підписатися на власний API?”, “Власні продукти Twitter ламаються, тому що він поклав край безкоштовному API”.

За відомостями The Verge, ця зміна була частиною проєкту з закриття безплатного доступу до API Twitter. Компанія оголосила, що з 9 лютого більше не підтримуватиме безплатний доступ до свого API, що фактично поклало край існуванню сторонніх клієнтів у соцмережі та різко обмежило можливості сторонніх дослідників у її вивченні.

Наразі Twitter створює новий платний API для розробників. Стало відомо, що в проєкт залучений лише один інженер з надійності. У понеділок він вніс “неправильну зміну конфігурації”, яка, за словами одного зі співробітників, “по суті зламала API Twitter”. Ця зміна мала каскадні наслідки всередині компанії, внаслідок чого було відключено багато внутрішніх інструментів, а також загальнодоступні API. Згідно з інсайдом, Маск був розлючений.

Ставши власником компанії, Ілон Маск звільнив більшість її співробітників та розірвав контракти з тисячами підрядників. За заявами колишніх працівників, у низці критично важливих відділів залишилося до двох інженерів чи взагалі нікого. Це дозволило лише одному інженеру працювати над великим проєктом, який пов’язаний із кількома важливими системами. Як відомо, для відновлення сервісу було залучено кілька спеціалістів та знадобилося кілька годин, щоб остаточно розв’язувати проблему.

«Ось що відбувається, коли ви звільняєте 90% співробітників компанії», — каже один із нинішніх працівників.

Ситуація змушує думати, що інциденти, подібні до вчорашнього, можуть повторитися з високою ймовірністю. Тим більше, що багато їх вже траплялося в останні місяці:

23 січня користувачі Android тимчасово не могли відкривати нові твіти або публікувати їх

8 лютого користувачі не могли публікувати повідомлення – «перевищено денний ліміт твітів»

15 лютого перестали відкриватися твіти

18 лютого тимчасова шкала перервалася, відповіді зникли

1 березня перестала працювати тимчасова шкала

«Bugs» є не тільки у коді Twitter. За даними Insider, у нью-йоркському офісі компанії завелися таргани через те, що Маск не продовжив контракти з прибиральниками.