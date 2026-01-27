Більше Liquid Glass: Google додасть в Android 17 дизайн "рідкого скла" з iOS 26

Центр керування iOS 26 в дизайні "рідкого скла". Фото: Depositphotos

З моменту запуску iOS 26 новий дизайн Liquid Glass неодноразово був розкритикований власниками iPhone, але це не завадило Google перейняти його для Android 17.





Сайт 9to5Google з посиланням на внутрішню бету Google Android 17 стверджує, що майбутня ОС отримає ефект “розмиття” — фактично усі однотонні фони в системі замінять прозорими, аби відкрити погляд на елементи позаду них.

Ймовірно, таким чином Google хоче покращити читабельність і спростити навігацію в операційній системі. Користувачі серед іншого зможуть побачити, яка програма працює у фоновому режимі, навіть коли відкрито швидкі налаштування. Очікується, що дизайн пошириться на “численні” елементи Android 17: від регулятора гучності до заряду батареї. Однак вони все одно будуть тоновані обраним користувачем акцентним кольором.

Згідно зі звітом, нова ОС першочергово буде зосереджена на зовнішньому вигляді, з незначними змінами у функціоналі. З чуток, Google також запозичить в Apple iPhone розділення панелей сповіщень і швидких налаштувань залежно від того, чи користувач проводить пальцем униз від верхнього лівого чи правого краю екрана. Очікується, що Android 17 також отримає значні покращення для ігор, зокрема перепризначення ігрових контролерів і, можливо, віртуальний геймпад.





Випуск Android 17 запланований на червень 2026 року. Раніше “напівпрозорі” дизайни Apple перейняли YouTube і Telegram.