Багаторічний мод Doom II став повноцінною грою: вийшов горор-шутер Total Chaos з рейтингом 88%

Total Chaos / Trigger Happy Interactive

Багаторічний мод Doom II перетворився на повноцінну гру. Total Chaos з музикою від композитора Silent Hill вийшла 20 листопада, здобувши вже купу позитивних відгуків серед гравців.

Інді-горор, що починався як фанатський експеримент, раптово опинився серед анонсів на Xbox Partners Showcase 2025. Як мод Total Chaos з елементами виживання вийшла 2018 року, а його розробка стартувала у 2012-му. У ті часи проєкт привернув увагу аудиторії, бо молодий модер Сем Преббл незвично використовував рушій GZDoom. Замість двовимірних зображень (спрайтів), які зазвичай зустрічаються у старих іграх, він створив повноцінний 3D-світ із вільним оглядом.

За довгі роки розробки всередині сталися зміни. Сем Преббл став VFX-спеціалістом і працював над “Аватаром” і “Повстанням планети мавп”, де здобув чимало досвіду. Згодом кілька команд об’єдналися — Trigger Happy разом з Apogee, Atari та Infogrames — і перетворили мод на повноцінний реліз. У фінальній версії над саундтреком працював Акіра Ямаока, автор музики Silent Hill.

Про що розповідає Total Chaos

Гравець опиняється на покинутому острові Форт-Оазис. Навколо темрява, вітер, скрип металу та моторошні звуки, які хочеться вимкнути. А як тільки заходиш у будівлі, то у коридорах починає тиснути тиша. Світ побудований так, щоб створити уявлення, ніби острів стежить за тобою. Гра передає атмосферу аналогового горору, оскільки тут не треба безглуздо бігати з дробовиком.

“Форт-Оазис — це не рай, це гниючий кошмар, де реальність руйнується. Шукайте зброю, поки голос у вашій рації проведе вас у глибини острова”, — йдеться в описі гри.

Total Chaos готова покарати геймерів навіть їжею: сире мʼясо чи підозрілий хліб відновлять сили, але можуть підкосити здоровʼя. Тож доведеться думати не тільки про проходження гри, а й як не загинути від зіпсованих продуктів.

Основний геймплей поєднує бій, економію ресурсів і той самий старий формат інвентаря, де не вийде носити одночасно 50 капуст, 3 чашки і якесь інше сміття. Система лікування теж знущається з гравців: шприц дасть трохи HP, але викличе кровотечу, тож доведеться шукати бинти. Чи викинути його, щоб звільнити місце для чогось ціннішого. А з мотлоху тут можна майструвати зброю, наприклад, “цеглоножиці” або камінь з цвяхами. Абсурдно, але працює.

“То що ж таке Total Chaos? Це унікальний мікс. Так, у ядрі гра — це трохи нелінійний арена-шутер. Але це те ж саме, що сказати “приготуйте мені каву”. Кава буває різна. Так і тут — частково це і Silent Hill через дуже густу атмосферу та історію психологічних жахів, частково якийсь S.T.A.L.K.E.R. через систему кровотечі та голоду, частково — Dying Light через великий акцент на ближніх боях та крафті зброї з різного сміття”, — пишуть у відгуках Steam.

Станом на момент публікації новини, користувачі написали 775 рецензій, серед яких 88% позитивних відгуків. Зі скарг можна виокремити, що наразі локалізації не “відшліфовані”, а української серед них немає. Якщо вона колись добереться до наших ентузіастів, то може потрапити на нову платформу Kurin’ з купою текстових перекладів ігор.

“Це справжня гра на виживання – ви дбаєте про лікування, кровотечу, голод та перевантаження персонажа (що може дуже дратувати)”, — додає польський гравець.

Total Chaos вийшла на ПК та Xbox Series X|S, а ще доступна через Xbox Cloud Gaming, підтримує Xbox Play Anywhere і вийшла у Game Pass. Вона коштує ₴515 та має безплатну демоверсію.

Джерело: Windows Central