Байден проти Big Tech: президент США закликав Конгрес ухвалити закони, що обмежують вплив Apple, Google, Amazon та інших великих компаній

Президент США Джо Байден закликав прийняти антимонопольне законодавство, націлене на технологічних гігантів, приділивши особливу увагу таким компаніям, як Amazon, Apple, Meta та Google. Також президент підняв тему обмеження збору даних про дітей.

Під час виступу перед Конгресом США Байден закликав «ухвалити двопартійний закон, щоб посилити антимонопольне законодавство та не допустити, щоб великі онлайн-платформи надавали своїм продуктам несправедливу перевагу».

Байден розкритикував найбільші технологічні компанії, стверджуючи, що вони зловживають своєю владою. Президент США закликає Конгрес ухвалити закон, здатний «завадити Big Tech збирати особисті дані про дітей та підлітків в інтернеті, заборонити таргетовану рекламу для дітей та запровадити суворіші обмеження на особисті дані, які ці компанії збирають про всіх нас».

Слова президента знаменують перемогу партії політиків, котрі роками домагалися ухвалення законодавства, що обмежує владу гігантів технологічної індустрії. Коментатори також наголошують на першому використанні слова «antitrust» («антимонопольне») у риториці державної влади США з 1979 року, згідно з історичними записами.

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Джо Байден порушує проблеми, що викликають питання до великих корпорацій, активніше за будь-якого іншого президента останніх десятиліть. Він призначив представників «антимонопольної партії» на ключові посади, які відповідають за антимонопольну політику у Білому домі, Федеральній торговій комісії та Міністерстві юстиції.

Торік Байден підписав великий виконавчий указ, спрямований на розвиток конкуренції, який вимагає від агентств федерального уряду розслідувати та вживати заходів проти корпоративної консолідації у таких галузях, як сільське господарство, охорона здоров’я та технології. Виконавчий указ включав 72 ініціативи більш ніж дюжини агентств, які стосуються всіх: від обмеження угод про неконкуренцію до контролю над злиттями банків.

Байден у своєму виступі розповів про зусилля своєї адміністрації по боротьбі з так званими «сміттєвими зборами» – сумнівними поборами з кінцевого споживача, які підвищують ціни на авіаквитки, готельні номери та інтернет-послуги.

Президент сказав, що його адміністрація вимагатиме від авіакомпаній заздалегідь розкривати повні ціни на квитки та підштовхне банки до зниження комісій за овердрафт. Він вказав на Закон про запобігання небажаним зборам – пропозицію, яка покладе край цій практиці в економіці.

«Збори можуть не мати значення для дуже багатих, але вони мають значення для більшості людей у ​​таких будинках, як той, у якому я виріс. Вони становлять до сотень доларів на місяць. Американці втомилися від того, що їх грабують. [в оригинальній мові вжито жорстке «being played for suckers»]».

Раніше Джо Байден у статті для Wall Street Journal закликав ухвалити двопартійне законодавство, що дозволило б притягнути до відповідальності соціальні мережі. Однак минулого року Конгресу не вдалося ухвалити деякі антимонопольні законопроєкти, які могли б припинити антиконкурентну практику найбільших технологічних компаній. Білий дім звинувачували у недостатньо активному просуванні цього питання.

Джерело: Bloomberg