Google знову хочуть розділити — Мінʼюст США позивається проти компанії через домінування на ринку онлайн-реклами

Компанія Google зіткнулася із судовим позовом від Міністерства юстиції США та восьми штатів через її ймовірну монополію на ринку цифрової реклами. Компанія звинувачується у зловживанні «монопольною владою» на шкоду сайтам та рекламодавцям, які використовують інші рекламні інструменти. Позов підписали 8 штатів, включаючи Нью-Йорк, Каліфорнію, Коннектикут та Вірджинію.

«Антиконкурентна поведінка Google підняла бар’єри для входу до штучно завищених рівнів, змусила ключових конкурентів залишити ринок інструментів рекламних технологій, переконала потенційних конкурентів не виходити на ринок й зробила кількох конкурентів Google, що залишилися, маргіналізованими і несправедливо ущемленими», — йдеться в позові.

Далі в позові стверджується, що різні придбання Google дозволили їй «нейтралізувати чи усунути» конкурентів. Крім того, Google, нібито, змушувала інші компанії використовувати її інструменти. Далі йдеться, що якщо скласти ймовірні антиконкурентні дії, «ці взаємопов’язані та взаємозалежні дії мали кумулятивний та синергетичний ефект, який завдав шкоди конкуренції та конкурентному процесу». Крім того, Міністерство юстиції заявляє, що Google «в середньому отримує понад 30% рекламних доларів, які проходять через цифрові рекламні продукти».

Google відреагувала на позов публікацією у своєму блозі. Компанія стверджує, що Міністерство юстиції використовує два попередні придбання, зроблені понад десять років тому, як спробу «переписати історію коштом видавців, рекламодавців та інтернет-користувачів». Також сказано, що Міністерство юстиції «неправильно характеризує» роботу рекламних пропозицій. Зазначається, що Google не змушує клієнтів використовувати свої рішення, а люди віддають їм переваги «бо вони ефективні». Google також називає інші компанії, які успішно розвиваються у рекламній індустрії, включаючи Microsoft, Amazon, Apple та TikTok.

Віцепрезидент Google з глобальної реклами Ден Тейлор також написав, що позов «багато в чому дублює необґрунтований позов генерального прокурора Техасу, більшість якого нещодавно була відхилена федеральним судом».

Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Ставайте професійним фінансовим менеджером і заробляйте від $500 уже за 2 місяці. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Google знала, що таке може статися. Минулого року компанія спробувала уникнути можливого судового позову з боку Міністерства юстиції, запропонувавши відокремити свій бізнес із проведення рекламних аукціонів, який продає та розміщує рекламу на сайтах клієнтів, від відділу цифрової реклами Google. Але замість того, щоб зробити такий бізнес окремою компанією, пропонувалося перевести підрозділ під егіду материнської компанії Alphabet.

Цієї та інших поступок, які запропонувала Google, виявилося недостатньо, щоб переконати Міністерство юстиції в тому, що вона не займається антиконкурентною практикою. Позов відомства містить прохання до суду змусити Google відмовитися від свого рекламного бізнесу.

Слід зазначити, що це не перша спроба влади вплинути на рекламний бізнес Google. Міністерство юстиції США подало до суду на Google з аналогічних причин у 2020 році, звинувативши компанію у незаконній монополізації ринків пошуку та реклами. Тоді агентство звернулося до суду з проханням «послабити контроль Google над поширенням пошуку, щоб конкуренція та інновації могли закріпитися». Крім того, того ж 2020 року альянс зі 165 інтернет-компаній та галузевих асоціацій закликав антимонопольні органи ЄС розібратися з Google через її антимонопольну поведінку. Ще до того в ЄС хотіли розділити бізнес Google на пошук і все інше.

Джерело: The Verge