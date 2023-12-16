Baldur’s Gate 3 не буде на Game Pass, гра заслуговує справедливої оплати – Свен Вінке

Baldur’s Gate 3 вже доступна на Xbox, але не чекайте гри на Game Pass – її там ніколи не буде. В інтерв’ю IGN про створення Baldur’s Gate 3, засновник Larian Studios Свен Вінке пояснив, чому Baldur’s Gate 3 продаватиметься лише за фулл прайс.

«Ми завжди говорили, з самого початку, що це не буде в Game Pass»

Вінке зазначив, що Larian Studios створила якісну велику гру без мікротранзакцій та вимагає справедливої оплати:

«Ми зробили велику гру, тому я думаю, що за це потрібно заплатити справедливу ціну, і я думаю, що це нормально. Крім цього, ми не стягуємо платню за мікротранзакції, тож ви отримуєте те, за що платите. Попереду велика м’ясиста гра. Тому я вважаю, що це повинно існувати так, яким воно є. Саме це дозволяє нам продовжувати створювати інші ігри».

Можна констатувати, що Вінке має право так казати. Згідно з дослідом оглядачів, одне проходження Baldur’s Gate 3 може тривати близько 150 годин. Багато хто грає кілька разів, випробовуючи різні варіанти проходження, прокачування персонажів, а також вдачу у підкиданні ігрової кістки, результати якого відчутно впливають на подальші події.

Жорстку позицію Вінке проти розміщення Baldur’s Gate 3 на Game Pass можна порівняти зі ставленням Bethesda до Starfield, яка була доступною у передплаті одразу. З моменту запуску, який приніс великий прибуток, Starfield отримала багато нарікань, деякі користувачі, зокрема і в коментах ITC, відмовляють інших від придбання гри, тож Game Pass може бути корисним для неї.