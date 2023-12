Автор кооперативного моду для Starfield припинив розробку: «ця гра – довбаний треш»

Робб Бріссінк з нікнеймом Cosideci відмовився розробляти для Starfield аналог популярного мода Skyrim Together. Він вважає, що «ця гра – довбаний треш» і відмовляється «вкладати серце й душу в мод для такої посередньої гри».

2023 неочікувано виявився роком Baldur’s Gate 3 і легко забути, що ніхто не думав, що буде саме так. Багато хто покладав надії на те, що найбільшою та найкращою грою року стане довгоочікувана Starfield від Bethesda, перша нова серія від студії за десятиліття та її перша однокористувацька рольова гра після мегапопулярної Skyrim 2011 року.

Skyrim – гра з найбільшою кількістю модифікацій в історії. Тільки на Nexus Mods можна знайти понад 130 000 модів. Враховуючи те, що Starfield широко сприймався як «Skyrim у космосі», очікувалося, що гру чекає щось подібне. Так, створено вже понад 6000 модифікацій, але чи триватиме ця тенденція? Останні події свідчать, що модери втрачають інтерес до Starfield.

Один із головних творців Skyrim Together оголосив досить жорстокою мовою, що не збирається робити мод. Skyrim Together – мод, який дозволяє грати у кооперативі до 30 гравців, він досить якісний та популярний. Skyrim Together Reborn (остаточна версія мода) має понад мільйон завантажень. Проєкт Skyrim Together загалом є настільки масштабним, що інші творці створюють для нього модифікації.

Робб Бріссінк був одним із кодерів, які працювали над Starfield Together. У каналі мода на Discord він оголосив, що припиняє розробку.

«Коли гру випустили, я був зацікавлений, як і багато людей, але, ймовірно, з інших причин … Я переніс близько 70% коду Skyrim Together у Starfield Together. Була лише одна проблема: ця гра – довбаний треш. Я не розумів цього, доки не почав грати в цю кляту гру через тиждень після запуску».

Він називає геймплей «нудним», «м’яким» і каже, що головною перевагою ігор Bethesda є дослідження цікавого жвавого світу, який «повністю відсутній» у Starfield.

«Я не буду продовжувати розробку Starfield Together. Я не збираюся вкладати серце й душу в мод для такої посередньої гри, як ця. Я почав роботу над Starfield Together, але Starfield – це дупа («but Starfield is ass»), тому я припинив над цим працювати».

Один з коментаторів влучно зауважив: «Я ніколи не замислювався, що [принцип] «модери виправлять гру» працює лише тоді, коли модери ХОЧУТЬ виправити гру».

Код моду зроблять відкритим, будь-хто з колективу розробників чи інших модерів зможе за бажанням продовжити розробку.

Джерело: PC Gamer