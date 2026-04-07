Що подивитися на Netflix цього тижня?

Квітень 2026 року продовжує радувати глядачів гучними прем’єрами. Розклад стрімінгових сервісів пропонує все: від епічних завершень культових саг до скандальних документальних розслідувань. Головні гравці ринку — Netflix, Disney+ та Prime Video — виклали свої козирі, роблячи ставку на високу якість картинки та закручені сюжети.
Головною подією цих днів став реліз п’ятого, фінального сезону серіалу “Хлопаки” (The Boys) на Prime Video. Шоу, яке вже встигло отримати майже ідеальні оцінки на Rotten Tomatoes, обіцяє глядачам безкомпромісний фінал протистояння Бутчера та Гоумлендера. Технічно серіал продовжує тримати планку: підтримка 4K HDR та об’ємного звуку Dolby Atmos дозволяє повноцінно відчути кожен спецефект. Ті, хто стежив за оглядом попередніх сезонів “Хлопаків”, знають, що творці не шкодують бюджетів на реалістичний (і кривавий) візуал.
Шанувальники “Зоряних війн” отримали справжній подарунок на Disney+ — анімаційний проєкт “Maul — Shadow Lord”. Серіал фокусується на одному з найхаризматичніших лиходіїв франшизи та вже став одним із найрейтинговіших проєктів студії. Використання передових технологій рендерингу дозволило досягти рівня деталізації, який раніше був доступний лише у повнометражних фільмах. Враховуючи, як розвивався всесвіт “Зоряних війн” на телебаченні, цей сольник виглядає як робота над помилками попередніх років.
Для любителів інтелектуальних драм Netflix підготував документальну стрічку “Untold: Chess Mates”. Фільм розкриває залаштунки скандального суперництва між Магнусом Карлсеном та Гансом Німанном, яке сколихнуло світ шахів. Тут ідеться не лише про гру, а й про технології боротьби з читерством у цифровому середовищі. Це гарне доповнення до новин про те, як Netflix намагається трансформувати спортивний контент. Окрім того, на стрімінгу став доступний горор-хіт “Five Nights at Freddy’s 2”, який після успішного кінопрокату нарешті дістався домашніх екранів.
Також стартувало продовження “Розповіді служниці” під назвою “The Testaments”. Новий серіал базується на однойменному романі Маргарет Етвуд і пропонує поглянути на антиутопічний світ Гілеаду з нової перспективи. Глядачі, які пам’ятають складну атмосферу “Розповіді служниці”, знайдуть у сиквелі знайомий візуальний стиль та глибоку психологічну напругу. Усі новинки дня вже доступні у високій роздільній здатності, що робить цей тиждень ідеальним часом для домашнього кіномарафону.
Стівен Кінг повертається з новим серіалом: історія Голлі Гібні від автора “Ззовні” та “Містер Мерседес”
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: